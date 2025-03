Personal-Update: Neuzugang auf der Torwartposition – Nihad Adilovsi spielt ab Sommer im Helsbachtal

Als Reaktion auf die Abgänge von Patrick Kaiser (Vereinswechsel) und Sascha Nies (tritt kürzer) hat der FC Eiserfeld Torwart Nihad Adilovsi verpflichtet. Der 18-jährige Torwart kommt von der SpVg. Bürbach nach Eiserfeld. Obwohl er noch für die A-Jugend spielberechtigt wäre, sammelte er bereits in der Hinrunde wertvolle Erfahrung als Torhüter der Seniorenmannschaft der SpVg. Bürbach. Ab Sommer nimmt er die neue Herausforderung an und unterstützt das Team um Cheftrainer Patrik Flender.

„Wir freuen uns sehr, dass sich Nihad für den FC Eiserfeld entschieden hat! Mit ihm gewinnen wir einen hoch talentierten Torhüter, der trotz seines jungen Alters bereits zu den besten Keepern der B-Kreisliga zählt. In unseren Gesprächen mit Nihad, der künftig an der Universität Siegen studieren wird, hat er uns mit seiner Einstellung, seinem Ehrgeiz und seinem Leistungswillen überzeugt. Wir sind sicher, dass er sich schnell in unser Team integrieren und uns auf der Torhüter Position weiter verstärken wird.“„Ich freue mich sehr, dass mein Wechsel nach Eiserfeld geklappt hat. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren von Anfang an positiv und haben mir ein gutes Gefühl gegeben. Die ambitionierte Zielsetzung des FC Eiserfeld gefällt mir besonders gut. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen und mich als Torwart weiterentwickeln. Ich bin hochmotiviert, schnell ins Team zu finden, auf dem Platz mein Bestes zu geben und mit der Mannschaft eine erfolgreiche Saison zu spielen. Ich freue mich auf die neue Herausforderung.“

„Wir heißen Nihad bereits jetzt herzlich Willkommen in Eiserfeld und freuen uns auf seinen Start zur Sommervorbereitung 2025/2026!“