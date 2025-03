Orgelmatinée zur Fastenzeit am 9. März in St. Joseph

(wS/hml) Siegen 01.03.2025 | In der Orgelmatinée am 9. März in St. Joseph, Weidenauer Straße spielt im Anschluss an die 9:45 Uhr Messe ab ca. 10:45 Uhr Jürgen Poggel (Heinsberg) Werke zur Fastenzeit von Johann Sebastian Bach (1685 – 1750), Auguste Fauchard (1881- 1957), Marcel Dupré (1886 – 1971) und Olivier Messiaen (1908 – 1992).

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!