15. Mädelsflohmarkt in Bad Laasphe im Haus des Gastes

(wS/bl) Bad Laasphe 20.03.2025 | Am Samstag, den 29. März findet bereits zum 15. Mal der beliebte „Mädelsflohmarkt“ im Haus des Gastes in Bad Laasphe statt.

Von 12 bis 15 Uhr können alle Schnäppchenjägerinnen nach Herzenslust stöbern, kaufen und sich freuen. Alles, was Frau an Kleidung, Schuhen, Taschen, Schmuck und Accessoires braucht, wird wieder angeboten.

An über 50 Ständen findet sich bestimmt ein neues Lieblingsstück. Damit das ausgewählte Stück auch passt, stehen Umkleidekabinen mit Spiegeln zur Verfügung, in denen in aller Ruhe anprobiert werden kann. Als Shoppingbegleitung sind natürlich auch alle Männer herzlich willkommen. Für das leibliche Wohl sorgt die Q2 des Städtischen Gymnasiums: Sie bietet süße und herzhafte Speisen sowie Getränke an.

Der Eintritt ist frei. Die TKS und alle Verkäuferinnen freuen sich auf viele Besucher, die mit ihrem Interesse nicht nur das eine oder andere Schnäppchen machen, sondern auch einen wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten. Ungenutzten Dingen eine zweite Chance zu geben, vermeidet Müll, ermöglicht eine Wiederverwendung und schont damit wichtige Ressourcen.

Standanmeldungen für den Außenbereich sind derzeit noch möglich unter 02752 898.