Geänderte Verkehrsführung ab Montag, 24. März: Nächste Bauphase für Großbaustelle Schleifmühlchen startet

Nach den Asphaltarbeiten in der Kreisel-Großbaustelle Schleifmühlchen startet ab Montag, 24. März 2025, wie geplant die dritte große Bauphase mit wichtigen „Meilensteinen“: In den kommenden vier Monaten werden große Teile des neuen Kreisverkehrsplatzes fertiggestellt. Dazu gehören der neue „Bypass“ – eine eigene Fahrspur – vom Lindenberg kommend am VEB-Gebäude vorbei in Richtung Kaan-Marienborn, die zweite Hälfte der Marienborner Straße, sowie Teile der neuen Kreisfahrbahn und die Fludersbach. Parallel wird die Straßendecke der Frankfurter Straße den Lindenberg hoch bis zur Einmündung in die Dillenburger Straße erneuert.

Fortschritt der Baustelle wird sichtbar

Danach seien die größten Einschnitte in den Verkehr geschafft und der Fortschritt der Baustelle schnell sichtbar, so die städtische Straßen- und Verkehrsabteilung. Für die umfangreichen Baumaßnahmen ist es allerdings notwendig, die bestehende Verkehrsführung anzupassen. Die größte Änderung betrifft die Einrichtung einer Einbahnstraße in der Fludersbach. Hier ist nur noch die Fahrt in Richtung Mülldeponie möglich. Die Ausfahrt erfolgt über die Querstraße „Peipers Halde“ in Höhe des VW-Autohauses und die Friedrich-Wilhelm-Straße. In der Einmündung auf die Frankfurter Straße wird eine Ampel die Abbiegemöglichkeit in beide Fahrtrichtungen der Frankfurter Straße signalisieren. Die Friedrich-Wilhelm-Straße wird ab der Einmündung „Peipers Halde“ bis zur Frankfurter Straße ebenfalls zur Einbahnstraße.

Ersatz-Parkflächen für Anwohner

Da die Friedrich-Wilhelm-Straße sehr eng ist, müssen Halteverbote in größerem Umfang ausgeschildert werden. Die Maßnahmen sind notwendig, um Rettungswege freizuhalten und – im Fall von Rückstaus – ein Durchkommen der Rettungskräfte sicherzustellen. Die Maßnahmen dienen der Sicherstellung von Einsatzfahrten im gesamten Gebiet Friedrich-Wilhelm-Straße, Winchenbach, Fludersbach und Lindenberg. Ein besonderes Augenmerk der Feuerwehr liegt auch auf der schnellen Erreichbarkeit des Christofferhauses in der Friedrich-Wilhelm-Straße.

Für die Anwohner der Friedrich-Wilhelm-Straße gibt es in begrenztem Umfang Park-Ersatzflächen. Diese befinden sich auf dem Parkplatz des Lebensmittelmarktes in der Friedrich-Wilhelm-Straße 134 und sind ausgeschildert (17 Stellplätze rechte Seite am Zaun). Hier gilt nicht die zulässige Parkdauer von zwei Stunden. Jedoch ist die Nutzung nur montags bis freitags von 7.00 Uhr bis 20.15 Uhr gestattet. Ebenso können auf dem Grundstück gegenüber Friedrich-Wilhelm-Straße 108 (Zufahrt Boxengasse) zwölf Stellplätze rund um die Uhr genutzt werden. Die Parkflächen werden beschildert. Das Zufahrtstor zum Grundstück bleibt rund um die Uhr geöffnet.

Der Parkplatz der städtischen Grünflächenabteilung in der Friedrich-Wilhelm-Straße (Zufahrt bei Hausnummer 97) kann zu folgenden Zeiten genutzt werden: wochentags von 16.00 bis 5.30 Uhr und am Wochenende von 00.00 Uhr bis 24.00 Uhr. Außerhalb dieser Zeiten wird der Parkplatz jedoch von der Grünflächenabteilung benötigt. Werden in diesem Zeitraum dort Fahrzeuge abgestellt, muss sich die Stadt Siegen eine kostenpflichtige Entfernung vorbehalten.

Die gute Nachricht: Ist diese große Bauphase geschafft, werde sich der Verkehrsfluss deutlich entspannen, teilt die städtische Straßen- und Verkehrsabteilung mit: „Alle Beteiligten arbeiten mit Hochdruck daran, die Baustelle zu einem zügigen Ende zu bringen.“ Weitere Informationen zur Großbaustelle finden sich auf der Homepage der Stadt Siegen unter www.siegen.de/schleifmuehlchen.

