Vorfreude auf Bauprojekte – Hauptversammlung der Haigerer Feuerwehren mit Ehrungen und Beförderungen

(wS/ha) Haiger 20.03.2025 | „Mut, Verlässlichkeit und Einsatzbereitschaft, besonders aber Freundschaft, Kameradschaft und Zusammenhalt“ – dies sind beständige Werte der Feuerwehren in Haiger. Sie sind das Fundament und machen die Feuerwehr stark“, erklärte Stadtbrandinspektor Andreas Dilauro. Diese Werte wurden im Rahmen der Jahreshauptversammlung aller Wehren in der Allendorfer Mehrzweckhalle deutlich. Eindrucksvolle Bilder und Videos unterstützten das Resümee des vergangenen Jahres und belegten die zahlreichen Einsätze und das Engagement der Kameradinnen und Kameraden. Dazu gehörten mehrere Brände, verunglückte Fahrzeuge und Starkregen.

In seinem Jahresrückblick berichtete Dilauro von insgesamt 291 Alarmierungen – die Haigerer Wehren rückten dabei zu 70 Brandeinsätzen, 122 Hilfeleistungen, 57 automatischen Brandmeldungen, 17 Fehlalarmen und 25 Brandsicherheitsdiensten aus. Insgesamt wurden 18 Menschen aus einer Zwangslage gerettet – für eine Person kam jede Hilfe zu spät. Bei den zahlreichen Einsätzen kamen 4551 Einsatzstunden zusammen. 14 Feuerwehrkameraden wurden im Einsatzdienst verletzt.

337 Übungsdienste

Um die Einsatzbereitschaft und Sicherheit der Feuerwehrkameraden zu gewährleisten, sind regelmäßige Übungen essenziell. So gab es im vergangenen Jahr 337 Übungsdienste, die sich auf insgesamt 8948 Stunden summierten. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies ein Plus von 788 Übungsstunden. Erfreulich war die stabile Mitgliederzahl der Wehren. Zum 31. Dezember 2024 zählen die Feuerwehren der Stadt Haiger und ihre 12 Abteilungen 298 aktive Einsatzkräfte, 55 Mitglieder in der Alters- und Ehrenabteilung und 106 Mitglieder in der Jugendfeuerwehr. Rund 300 Mitglieder und 100 Jugendliche waren auch in den vergangenen Jahren notiert worden, berichtete Andreas Dilauro.

Bürgermeister Mario Schramm würdigte in seiner Rede das ehrenamtliche Engagement der Haigerer Wehren: „Sieben Tage/24 Stunden für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger. Vielen Dank an alle Wehren für die geleistete Arbeit in einer ganz hervorragenden Weise. Mein Respekt und Dankeschön geht an die ehrenamtlichen Einsatzkräfte und deren Familien.“

Haigers Stadtverordnetenvorsteher Bernd Seipel schloss sich den Dankesworten an und betonte den Rückhalt aus der Stadtverordnetenversammlung, was Themen der Feuerwehr betreffe. Kreisbrandinspektor Harald Stürtz überbrachte Grüße im Namen von Landrat Carsten Braun und des Feuerwehrverbandes und bedankte sich bei den Einsatzkräften und der Stabsstelle Brand- und Zivilschutz.

Vier Feuerwehrhäuser auf der Prioritätenliste

„Feuerwehrhäuser sind keine Zweckbauten, sondern sollen wie ein zweites Zuhause für die Kameradinnen und Kameraden sein“, ist Stadtbrandinspektor Dilauro überzeugt. Die Ausstattung dieser Gebäude sei Voraussetzung für engagierte Mitglieder. Aktuell stehen die Standorte Haiger-Mitte (Platz 1), Rodenbach (Platz 4), Weidelbach (Platz 6) und Sechshelden (Platz 7) auf der Prioritätenliste des Lahn-Dill-Kreises.

Dilauro gab in diesem Zusammenhang den wichtigen Impuls, bei der Planung von Neubauten die Lage der Häuser zu berücksichtigen, denn es komme in den Bundesländern mittlerweile vermehrt zu Verzögerungen der Hilfsfristen (gesetzliche Vorgaben variieren zwischen 8 und 14,5 Minuten). Ziel sei es, innerhalb von zehn Minuten ab Alarmierung wirksame Hilfe an der Einsatzstelle zu leisten.

Leistungsspange findet in 2025 am Haarwasen statt

Bei der Jugendfeuerwehr ist immer jede Menge los. Jugendfeuerwehrwart Sascha Kepper berichtete von zahlreichen Aktivitäten wie dem Verbandszeltlager am Hammerweiher, die Beteiligungen bei Festen (u.a. Drachenfest) und dem „Spiel ohne Grenzen“. Im September wurde die Jugendfeuerwehr außerdem mit Shirts ausgestattet, wofür Kepper nochmals der Stadt Haiger dankte. Im laufenden Jahr können sich die Jugendlichen auf einige Höhepunkte freuen: Anfang März fand wieder das „Spiel ohne Grenzen“ in der Sporthalle Sechshelden statt. Im Juni trifft man sich beim Zeltlager in Bicken, und am 27. September ist die Stadt Haiger am „Haarwasen“ Gastgeber für die Leistungsspange. 200 bis 250 Teilnehmer werden bei der Prüfung erwartet, von den Haigerer Wehren werden zwei Gruppen dabei sein. Kepper dankte allen Jugendwarten, dem Stadtbrandinspektor sowie der Politik.

Ein Ziel für das Jahr 2025 sei es, Jugendgruppen in der Feuerwehr zu etablieren, um die Kinder frühzeitig an die Jugendfeuerwehr zu binden, berichtete Stadtbrandinspektor Dilauro. In anderen Bundesländern können Kinder bereits mit acht Jahren in die Jugendfeuerwehr eintreten. Darüber hinaus sei man kurz vor der Gründung einer Kinderfeuerwehr. Die rechtlichen Grundlagen hierzu sind in der Endphase – dazu gehören die Anpassung an die Jugendordnung und das Erstellen einer Kinderordnung.

Viele Ehrungen

Zahlreiche Ehrungen und Beförderungen für langjährige Treue und besondere Leistungen wurden ebenfalls ausgesprochen. Erste Gratulanten waren der Kreisbrandinspektor Harald Stürtz, Stadtbrandinspektor Andreas Dilauro, Bürgermeister Mario Schramm, Stadtverordnetenvorsteher Bernd Seipel und Stadtjugendfeuerwehrwart Sascha Kepper.

Für 25 Jahre in der Einsatzabtzeilung erhielten folgende Wehrleute das Brandschutzehrenzeichen in Silber: FF Allendorf: Fabian Fey; FF Offdilln: Raphael Hofmann, FF Roßbachtal: Stefanie Demele (abwesend), FF Sechshelden: John Haas und FF Steinbach: Martin Borchert. Rückwirkend aus dem Jahr 2024 erhielt André Pulverich aus der Feuerwehr Weidelbach das Ehrenzeichen.

Brandschutzehrenzeichen für 40 Jahre in Gold: FF Fellerdilln: Torsten Schupp, FF Haigerseelbach: Volker Heinecke.

Floriansmedaille in Bronze (rückwirkend für das Jahr 2024): FF Langenaubach: Tobias Klaas, FF Weidelbach: André Pulverich, FF Weidelbach: Michél Paulenz

Aktuelle Verleihung Floriansmedaille in Bronze: FF Dillbrecht: Jannik Debus, FF Weidelbach: Dajen Klingelhöfer, FF Sechshelden: Janina Ziemkendorf. Floriansmedaille in Silber: FF Steinbach: Jonas Franz

Übernahme in die Alters- und Ehrenabteilung: FF Allendorf: Maik Formath (abwesend) und Roger Petry, Haiger-Mitte: Steffen Röder (abwesend), FF Steinbach: Erich Stoitner (abwesend)

Ernennung Stellv. Wehrführer / Wehrführer: FF Fellerdilln: Michael Jung (WF), FF Roßbachtal: Alexander Bretsch (WF) und Kevin Schirmuli (Stellv. WF), FF Steinbach: Martin Borchert (Stellv. WF), FF Weidelbach: Björn Becker (WF) und Jan Klingelhöfer (Stellv. WF)

Bestellung Jugendfeuerwehrwart / Stellv. JFW: FF Fellerdilln: Torsten Schupp (JW) und Justin Kring (Stellv. JW)

Beförderungen: Brandmeister: FF Allendorf: Fabian Fey, FF Roßbachtal: Kevin Schirmuli;

Oberbrandmeister: FF Haiger-Mitte: Maximilian Michels, FF Langenaubach: Michael Pfaff;

Hauptbrandmeister: FF Offdilln: Raphael Hofmann, FF Sechshelden: Paschalis Lepidis, FF Steinbach: Christian Daub

Ehrungen und Beförderungen(v.l.: Dr. Rebecca Neuburger-Hees (Fraktionsvorsitzende CDU), Carsten Seelmeyer (Fraktionsvorsitzender FDP), Bürgermeister Mario Schramm, Stadtverordnetenvorsteher Bernd Seipel, Michel Paulenz, Pascal Schaefer, Jannik Debus, Jannis Goldbach, Jonas Franz, Konrad Klyszcz, Tim Weber, Marco Stellutti, Piet Pacher, Björn Becker, Lucienne Göbel, Jan Goll, Alexander Bretsch, Yannik Dittmann, Kevin Schirmuli, Michael Jung, Michael Pfaff, Fabian Fey, Thorsten Schupp, Justin Kring, Roger Petry, Volker Heinecke, Thomas Mohri, Martin Borchert, Kornelius Jost, John Haas, Paschalis Lepidis, Christian Daub, Janina Ziemkendorf, Maximilian Michels, Dajen Klingelhöfer, Andre Pulverich, Raphael Hofmann, Stadtbrandinspektor Andreas Dilauro und Kreisbrandinspektor Harald Stürtz.

