Biolandhof Eichenhof erneut ausgezeichnet – „Bester Bioladen“ zum sechsten Mal in Folge

(wS(be) Kreuztal 06.03.2025 | „Immer wenn ihr ausgezeichnet werdet, wissen wir, dass es Frühling wird.“ Mit diesen Worten beschreibt ein Eichenhof-Kunde die mittlerweile schon traditionelle Auszeichnung des Hofladens von Andrea Zimmermann und Thorsten Junge als einen der besten Bioläden Deutschlands.

Seit 2020 sichert sich der Eichenhof konstant einen der vorderen Plätze bei der bundesweiten Leserwahl des Naturkostmagazins „Schrot & Korn“. In diesem Jahr wurde der Hofladen mit Gold in der Kategorie „Atmosphäre“ sowie mit Bronze in den Kategorien „Fachkundige Beratung“, „Preis-Leistungs-Verhältnis“, „Frische“, „Hofeigene Produkte“ und in der „Gesamtwertung“ ausgezeichnet.

Der Hofladen im Kreuztaler Stadtteil Stendenbach wurde 2018 eröffnet. „In den nun über sechs Jahren seit der Eröffnung haben wir mit Corona, dem Ukraine-Krieg, der Energiekrise und der Rezession schon einige Krisenjahre gemeistert“, berichtet Andrea Zimmermann. „Während die Coronazeit uns ein Umsatzplus von fast 40 % bescherte, mussten wir danach in die andere Richtung denken. Doch dank unserer treuen Stammkunden und der hohen Qualität unserer Produkte blieben die Umsatzeinbußen bei nur 5 %“, ergänzt Thorsten Junge.

Jedes Jahr bringt neue Herausforderungen mit sich, doch das Erfolgsrezept des kleinen Ladens mitten in der Natur von Stendenbach bleibt dasselbe: Die Kundinnen und Kunden stehen im Mittelpunkt, und der Hofladen bietet ihnen eine kleine Auszeit vom oft stressigen Alltag.

Andrea Zimmermann und Thorsten Junge stehen wieder auf dem Siegertreppchen als „Bester Bioladen“

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!