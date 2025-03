Neue Betrugsmasche im Dunstkreis von Geldautomaten: Schützen Sie sich und wählen Sie sofort den Notruf!

(wS/ots) Dortmund 05.03.2025 | Die Polizei Dortmund warnt aus aktuellem Anlass vor Betrugsdelikten im Dunstkreis von Geldautomaten. Zuletzt haben unbekannte Täter dort Bürgerinnen und Bürger angesprochen und berichten dann von angeblichen Notlagen sowie angeblichen Sofortüberweisungen auf das Konto der angesprochenen Personen. Dann wollen sie Bargeld haben und sind schnell über alle Berge. Die Polizei Dortmund stellt Ihnen die neue Masche vor und gibt auch wichtige Präventionshinweise.

Zuletzt wurden zwei 18-jährige Frauen auf dem Westenhellweg am 26. Februar (Mittwoch) gegen 18:05 Uhr in der Nähe des dortigen ING-Geldautomaten angesprochen. Ein Mann, der sich als Engländer namens „Alan“ vorstellte, gab vor, Probleme mit seiner EC-Karte zu haben. Er könne kein Bargeld abheben, müsse aber jetzt nach England fliegen. Daher brauche er jetzt Bargeld und bot prompt an, den Frauen das Geld per Sofortüberweisung zu überweisen. Auf einem Bild, das er auf seinem Smartphone zeigte, seien die vermeintlichen Überweisungen auch erkennbar gewesen.

Die beiden Frauen hoben daraufhin jeweils 1000 Euro ab und gaben sie dem Täter, woraufhin dieser sofort verschwand. Der Mann wird beschrieben als ca. 30 bis 40 Jahre alt, 175 cm groß, leichter Bart, „Under Armour“-Kappe. Er trug Airpods, eine blaue Bomberjacke und eine blaue Hose.

Dieser Fall ist aktuell nicht der einzige Betrugsfall mit dieser Masche, zumeist liegt die Schadenssumme im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei Dortmund betont an dieser Stelle: Leider sind Betrüger extrem erfinderisch und kommen auf immer neue Maschen. Durch das extrem manipulative Auftreten der Täter könnten auch Sie in das Visier der Täter geraten und ein potenzieller Geschädigter sein. Bleiben Sie daher wachsam und warnen Sie deshalb auch Ihre Mitmenschen. Lesen Sie und schicken Sie auch bitte die folgenden Präventionshinweise weiter:

- Seien Sie wachsam, wenn Sie am Geldautomaten Geld abheben. Lassen Sie sich zum Beispiel dabei niemals in ein Gespräch verwickeln oder auf andere Weise ablenken.

- Beobachten Sie das Umfeld eines Geldautomaten vor dem Abhebevorgang genau. Sollten Ihnen verdächtige Personen auffallen, die Sie beobachten oder die sich scheinbar ohne Grund in der Filiale

aufhalten, verschieben Sie den Abhebevorgang im Zweifel.

- Stellen Sie sich beim Geldabheben am Automaten unmittelbar vor den Geldautomaten und achten Sie darauf, dass niemand Sie bei der Eingabe Ihrer PIN beobachtet. Fordern Sie andere gegebenenfalls auf,

zurück zu treten, und decken Sie das Tastenfeld bei der PIN-Eingabe ab.

- Sollte Sie jemand beim Abhebevorgang bedrängen, machen Sie lautstark auf sich aufmerksam.

- Wenn Sie von fremden und vermeintlich vertrauenswürdig wirkenden Menschen in Gespräche verwickelt werden und diese Personen sie mit derartigen Legenden nach so viel Bargeld fragen, bleiben Sie skeptisch! Es ist keinesfalls unhöflich, "Nein" zu sagen oder sich Hilfe zu holen. Beim kleinsten Unwohlsein verständigen Sie sofort die Polizei über den Notruf 110!

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!