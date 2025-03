Katrin Fey wechselt in den Bundestag – Linke Kreistagsfraktion verabschiedet sie herzlich

(wS/li) Siegen 05.03.2025 | Verabschiedung von Katrin Fey durch ihre Kreistagsfraktion

Mit einem weinenden und einem lachenden Auge verabschiedeten die Mitglieder der linken Kreistagsfraktion letzten Montag (03.03.) Katrin Fey in den Deutschen Bundestag.

„Wir können es noch gar nicht richtig fassen, schauen als Fraktion aber positiv in die Zukunft“, sagt Ingo Langenbach, der für Fey bis zum Ende der Wahlperiode im September für die Linke in den Kreistag nachrücken wird.

Katrin Fey war von 2020 bis Anfang März stellvertretende Fraktionsvorsitzende und Mitglied des Kreistages. Als Kreistagsmitglied gehörte sie u.a. dem Jugendhilfeausschuss und dem Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Bevölkerungsschutz an. Als diplomierte Sozialarbeiterin hat sie sich für ihre Mitbürger im Kreis und in verschiedenen Bürgerinitiativen mit großem Engagement und Herz eingesetzt und „ich bin mir hundertprozentig sicher, dass Frau Fey ihr soziales Engagement in ihrer neuen Rolle im Bundestag für die Linke weiterführen wird“, so Langenbach.

„Ein riesiges Dankeschön gilt meiner Fraktion. Wir haben in den letzten Jahren sehr konstruktiv zusammengearbeitet, uns mit vielen sozialen Einrichtungen und Akteuren im Kreis ausgetauscht und vernetzt sowie viele gute Anfragen und Anträge in die Kreisausschüsse und den Kreistag eingebracht. Ich übergebe eine super aufgestellte und arbeitsfähige Fraktion“, schließt Katrin Fey.



Foto: Jacek Eliasz, Die Linke Siegen-Wittgenstein