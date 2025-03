Blick in die Stadtgärtnerei: Über 50.000 Frühjahrsboten bringen Siegen zum Blühen

(wS/si) Siegen 03.03.2025 | Die Sonne hat schon Kraft, in den Gewächshäusern der Siegener Stadtgärtnerei klettern die Temperaturen: Noch stehen hier Tausende bunte Frühblüher in Reih und Glied neben stattlichen Yucca-Palmen, Riesenstrelitzien, Bananen-Palmen oder Zitronenbäumchen. Ab Anfang kommender Woche werden Stiefmütterchen, Hornveilchen, Primeln, Gänseblümchen und Co. im Stadtgebiet in die jetzt noch kahlen Beete ausgepflanzt, beginnend im Schlosspark im Oberen Schloss. Die Saison der bunten Frühblüher beginnt.

„Wir haben ein Zeitfenster von etwa zwei Wochen, in dem die Pflanzen ins Freie müssen, um gut anwachsen zu können“, erklärt Christian Sartor, Leiter der Stadtgärtnerei. In den nächsten Tagen werden als erstes die Kübel im Stadtgebiet mit bunten Primeln bepflanzt, und bringen so die ersten Farbtupfer ins Stadtbild. 50.000 Frühjahrsblüher sind es insgesamt, wobei die Hälfte bereits im Herbst als Blumenzwiebeln im Schlosspark, auf den Friedhöfen und in den städtischen Grünanlagen gesetzt wurden. Rund 25.000 Frühblüher – darunter Primeln, Bellis, Stiefmütterchen, Hornveilchen – werden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtgärtnerei ausgepflanzt. Der Großteil der Frühjahrsboten wird den Schlosspark verschönern, aber auch beispielsweise die Kübel vor dem Rathaus Weidenau, in der Bahnhofstraße, vor dem Eiserfelder Hallenbad oder auf den Friedhöfen.

Ein Teil der Frühblüher wird auch in diesem Jahr wieder kostenlos an Siegener Kleingartenvereine, Heimatvereine, Schulen, die Werbegemeinschaft Niederschelden und die Arbeitsgemeinschaft Gosenbacher Vereine abgegeben, die dann von den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern an Heimathäusern, Ortsmitten oder Schulaußenanlagen eingepflanzt werden. „Das ist inzwischen schon eine Tradition und die kostenlosen Pflanzen verschönern dank des ehrenamtlichen Einsatzes der Bürgerinnen und Bürger das Stadtbild“, so Sartor.

Die Idee, wie die Beete und Anlagen im Schlosspark bepflanzt werden, wird bereits im Herbst geboren: Die Planung geschieht immer mit einem Jahr Vorlauf – die Stadtgärtnerei erhält im Herbst die entsprechenden Jungpflanzen und Sämereien. In der Stadtgärtnerei werden auch Kleinsträucher wie Immergrün, japanischer Ysander oder Staudensorten wie der Storchenschnabel vermehrt. Die Mitarbeitenden und Auszubildenden der Grünflächenabteilung ziehen die Pflanzen dann bis zu Beginn des Frühjahrs „groß“. „Wie probieren immer neue Sorten und Farben aus, kennen aber unsere Favoriten. Das sind zum Beispiel blau, gelbe und orangene Stiefmütterchen, die recht robust sind und gut wachsen“, erklärt Christian Sartor. Der Leiter der Stadtgärtnerei will noch nicht verraten, was sich das Team für dieses Jahr in den Schlosspark-Beeten ausgedacht hat: „Lassen Sie sich überraschen. Es dauert ungefähr zwei Wochen, dann sind die Pflanzmuster sichtbar.“

In zwei Monaten endet dann die Saison der Frühblüher: Mitte Mai – nach Eisheiligen – werden die Sommerblüher ausgepflanzt. Die Beete sind dann schon von den Frühblühern geräumt.

Vorarbeiterin Selina Schepp und Christian Sartor, Leiter der Stadtgärtnerei, im Blumenmeer der Frühjahrsblüher, die in wenigen Tagen ausgepflanzt werden.

Foto: Stadt Siegen

