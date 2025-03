Erneuter Unfall auf der „Umweltspur“ in Weidenau – Zwei Fahrgäste leicht verletzt

(wS/red) Siegen 03.03.2025 | Am heutigen Nachmittag (03.03.2025) kam es in Weidenau erneut zu einem Verkehrsunfall auf der sogenannten „Umweltspur“ der Weidenauer Straße.

Gegen 16:15 Uhr war ein 19-jähriger PKW-Fahrer von Siegen in Richtung Geisweid unterwegs. In Höhe des Finanzamtes beabsichtigte er, nach rechts in die Poststraße abzubiegen, und übersah dabei einen Bus, der auf der sogenannten „Umweltspur“ rechts neben ihm fuhr. Es kam zur Kollision, wobei zwei Fahrgäste im Bus stürzten und leicht verletzt wurden.

Fast zeitgleich ereignete sich ein weiterer Unfall auf der B62 zwischen Weidenau und Dreis-Tiefenbach, was zu einer Vollsperrung zwischen Dreis-Tiefenbach und dem HTS-Zubringer führte. Infolge dieser Verkehrsbehinderungen staute es sich im Bereich Weidenau erheblich.

Durch die sogenannte „Umweltspur“, die fast ausschließlich Bussen und Radfahrern vorbehalten ist, fließt der Verkehr langsamer als bei zwei regulären Fahrspuren für den PKW-Verkehr. Dadurch staute es sich auf der Weidenauer Straße bis nach Geisweid.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Weitere Informationen zum Unfall auf der B62 folgen.

