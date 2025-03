Deutsche Leichtathletik Meisterschaften Masters – Dr. Eberhard Linke gewinnt drei Goldmedaillen für die LG Kindelsberg

(wS/lgk) Kreuztal 03.03.2025 | Über drei Tage trafen sich die Seniorenklassen der Leichtathleten in Frankfurt am Main zu den diesjährigen Hallenmeisterschaften. Der örtliche Ausrichter, Eintracht Frankfurt, sorgte für einen reibungslosen und professionellen Rahmen. Die LG Kindelsberg Kreuztal schickte 12 Teilnehmer an den Start.

Zum Auftakt erreichte der Littfelder Thomas Donner im Speerwurf der M55 mit 43,96 m den zweiten Platz. In der gleichen Konkurrenz zog sich Senioren-Teamchef Thomas Blech sich eine Oberschenkelverletzung zu, so dass er am folgenden Tag froh war, wenigstens noch im Kugelstoßen am Wettkampf teilnehmen zu können.

Gegen den übermächtigen Andy Dittmar aus Gotha, der im Wettkampf seinen eigenen Weltrekord mit der 6Kg Kugel zweimal auf nun 18,15 m steigern konnte, gelang es Blech mit einer Weite von 13,80 m noch den Bronzerang zu sichern. Frank Hoffmann (M65) warf den Diskus auf 38,02 m, was ebenfalls den dritten Platz bedeutete.

Erfolgreichster Athlet im blauen Trikot der LGK war ein weiteres Mal Eberhard Linke (M80). Der Schmallenberger wurde dreimal Deutscher Meister! Den Weitsprung dominierte er mit genau einem Meter vor seiner Konkurrenz (4,35 m). Im Dreisprung gelang ihm die Einstellung seiner aktuellen Hallen-Weltbestleistung von 8,66 m und den 60 m Sprint absolvierte er in 9,06 Sekunden.

Die meisten Starts absolvierte Markus Fehlandt (M50) 60m: 4. Platz, 60 m Hürden: 6. Platz, 200m: 5. Platz, Weitsprung: 7. Platz und er war Teil der 4x200m Staffel.

Die Staffelwettbewerbe sind immer krönender Höhepunkt der Meisterschaften. Leider konnte die LGK in diesem Jahr nur eine Mannschaft in der M50 stellen. In der Besetzung Fehlandt, Krumm, Boller und Kohlberger liefen sie 1:48,20 Min. auf den Silberrang, nur geschlagen vom Titelverteidiger, den Leine-Sprintern aus Niedersachsen. Im Ganzen kann sich die Ausbeute mit sieben Medaillen für die LG Kindelsberg also sehen lassen. In der Hallen-Saison folgt nun noch der Start von Eberhard Linke bei den Weltmeisterschaften in Florida. Wir wünschen ihm viel Erfolg! Dass er seine Weiten noch steigern kann, war in seinen Wettkämpfen klar zu erkennen!

Fotos: LG Kindelsberg

