Kreuztals Bürgermeister Walter Kiß kündigt Rückzug aus dem Amt an

(wS/kr/red) Kreuztal 04.03.2025 | Walter Kiß hat offiziell bekannt gegeben, dass er bei der anstehenden Kommunalwahl im September dieses Jahres nicht mehr für das Amt des Bürgermeisters der Stadt Kreuztal kandidieren wird. Diese Entscheidung habe er sich nicht leicht gemacht, nachdem er sich inzwischen 46 Jahre im Dienst der Stadt Kreuztal, davon 16 Jahre als Bürgermeister, für seine Heimatstadt engagiert habe.

„Mit großer Freude durfte ich mich in all den Jahren in den unterschiedlichsten Positionen für die Interessen meiner Mitbürgerinnen und Mitbürger einsetzen und die Stadtverwaltung zu einem serviceorientierten Dienstleistungsbetrieb prägen. Insbesondere die vielen richtungsweisenden Projekte der letzten 16 Jahre im Rahmen der Stadtentwicklung konnte ich maßgeblich mit initiieren und habe ihre Umsetzung engagiert begleitet und gefördert.“

Weiter betont Kiß seine Dankbarkeit für die langjährige Zusammenarbeit mit seinen qualifizierten und engagierten Kolleginnen und Kollegen, die täglich dazu beitragen, dass sich die Stadtverwaltung modern und leistungsbereit aufstellt. Auch die Kooperation mit den politischen Vertretern im Rat der Stadt Kreuztal sei überwiegend von gegenseitigem Vertrauen und Respekt geprägt gewesen.

„Zumeist habe ich dazu beitragen können, dass wesentliche und zukunftsweisende Entscheidungen über Partei- und Fraktionsgrenzen hinweg sachlich diskutiert und oft mit großen Mehrheiten beschlossen werden konnten. Nur so ist letztlich eine erfolgreiche politische Arbeit im Interesse der Bürgerinnen und Bürger möglich.“

Mit Blick auf die Zukunft erklärt er: „Ich bin sicher, dass auf diesen Grundlagen und Prinzipien auch die zukünftigen Herausforderungen für unsere Stadt engagiert angegangen und gemeistert werden. In diesem Bewusstsein ist für mich als ältestem Bürgermeister im Kreis Siegen-Wittgenstein die Zeit gekommen, das Amt und die damit verbundene Verantwortung in jüngere Hände zu übergeben. Mein Amt werde ich natürlich bis zur Kommunalwahl im September mit voller Kraft weiterführen und mich wie gewohnt für meine Mitbürgerinnen und Mitbürger einsetzen.“

Walter Kiß

