Imagebroschüre des Tourismusstandorts Bad Laasphe

(wS/tks) Bad Laasphe 04.03.2025 | Dass die Lahnstadt und ihre Dörfer touristisch gesehen einiges zu bieten haben, zeigt die TKS mit der druckfrischen Imagebroschüre „Bad Laasphe“, welche Gäste und Bürger über die unterschiedlichsten Freizeitmöglichkeiten im zugehörigen Tourismusgebiet informiert.

Auf über 50 Seiten wird ein gut strukturierter Überblick geboten. Ob mögliche Aktivitäten, Vorschläge zu Wander- oder Radtouren, Informationen zu Kneipp, Veranstaltungstipps oder Museumsbesuche, alles wird durch präzise Textbausteine und großem Bildanteil präsentiert.

Interviews, persönliche Tipps und Lieblingsplätze, regionale Besonderheiten und die Ansprache im indirekten Du wirken einladend und persönlich. Wanderführer, Vereine oder Museen hatten erneut die Möglichkeit, sich und ihre Tätigkeiten vorzustellen, um den Gästen einen authentischen Eindruck zu bieten.

Erneut hat die TKS auch das Gastgeberverzeichnis in die Imagebroschüre integriert.

Auf 17 Seiten gibt es eine aktuelle Übersicht aller Gastgeber der Kernstadt sowie der Ortsteile, gut sortiert nach Unterkunftsart und ihrer Lage in tabellarischer Ansicht und in Form von Anzeigen. Ein Aufenthalt mit der Familie im Ferienhaus, Entspannung in einem der gehobenen Wellness Hotels, Zwischenübernachtungen auf den Etappen des Lahnradwegs, gesellige Kurzurlaube mit Freunden oder die Übernachtung unter freiem Himmel – es fällt leicht, das passende Bett für seinen Wunschurlaub zu finden. Analog zum Gastgeberverzeichnis wurden alle Gastgebereinträge am Wanderportal Wilhelmsplatz aktualisiert, wo jederzeit Informationen sowie die Kontaktdaten aller Beherbergungsbetriebe ersichtlich sind.

Als Tourismusstandort ist Bad Laasphe samt aller Ortsteile mit all seinen Gastgebern wieder gut aufgestellt für die kommende Tourismus-Saison. Die jährlich steigende Anzahl an Anbietern von Ferienunterkünften unterstreicht erneut die Gastfreundschaft und das Potenzial der Region. Dass auch der Trend zu Camping- und Wohnmobilurlaub weiter anhält, zeigt allein die große Nachfrage vor allem bei klenen, individuellen Stellplätzen. So werden im diesjährigen Verzeichnis die Camper und Wohnmobillisten wiederholt auf einer Extraseite über die Vorzüge und Möglichkeiten der Region informiert.

Stark ist in dieser Saison die Präsentation der Einzelhändler, Dienstleister und Gastronomie. Als optimale Vorbereitung auf den Besuch in Bad Laasphe stellen sie sich mit Anzeigen in der Rubrik „Shoppen und Schlemmen“ vor.

Einen guten Gesamtüberblick bietet die ausklappbare Landkarte der Umgebung sowie der Stadtplan im Umschlag der Broschüre.

Komplettiert wird die Broschüre mit QR-Codes, die den jeweiligen Themen zugeordnet sind. Hier haben die Leser die Möglichkeit, weitere detaillierte Informationen zu erhalten, indem sie auf die Homepage der TKS www.tourismus-badlaasphe.de weitergeleitet werden.

Erneut wurde eine nachhaltige Produktion des Printprodukts fokussiert und auf FSC zertifiziertem Papier gedruckt. Im Sinne eines bewussten Umgangs mit den Ressourcen steht die Broschüre auf www.tourismus-badlaasphe.de zum Online-Blättern bereit oder kann im PDF-Format heruntergeladen werden.

Alle, die die Broschüre lieber in den Händen halten wollen, erhalten diese kostenfrei im Haus des Gastes bei der TKS.

Neben allen digitalen Angeboten, bleibt die gedruckte Broschüre das am häufigsten angefragte Prospekt und hat damit neben dem hohen Informationscharakter vor allem die Inspiration der Gäste zur Aufgabe.

Foto: TKS Bad Laasphe GmbH

