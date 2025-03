Exoplaneten – Das James Webb Space Teleskop sucht die Erde 2.0 VHS Vortrag mit Norbert Butters am 10. März 2025

(wS/si) Erndtebrück 05.03.2025 | In den unendlichen Weiten des Weltraums entdecken Forscherinnen und Forscher immer wieder Neues – dazu zählen auch Exoplaneten.

Diese Planeten befinden sich außerhalb unseres Sonnensystems, sind sehr klein und umkreisen jeweils einen eigenen Stern. Norbert Butters, Inhaber der privaten Sternwarte in Unglinghausen, wird in einem Vortrag der VHS Siegen-Wittgenstein über den neusten Stand in der Suche nach Exoplaneten berichten.

Das James Webb Teleskop spielt bei dieser Suche eine zentrale Rolle und wird daher auch Bestandteil des Vortrags sein. Ein zentraler Aspekt ist die Suche nach der Erde 2.0 und was es für die Menschheit bedeutet, wenn diese gefunden wird.

Die Veranstaltung findet am Montag, 10. März 2025, ab 18:30 Uhr in der Realschule Erndtebrück (Ederfeldstraße 4, 57339 Erndtebrück) statt.

Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich, der Eintritt kostet sechs Euro.



Die Plejaden waren schon vor der Erfindung des Teleskops als Sterngruppe bekannt. (Foto: Norbert Butters)

