„Rekordjahr“ 2024 für die Feuerwehr Burbach – 222 Einsätze – so viele gab es in keinem Jahr zuvor

(wS/bu) Burbach 05.03.2025 | Es war mal wieder ein Rekordjahr, das die Burbacher Feuerwehr 2024 zu verzeichnen

hatte. Insgesamt 222-mal wurden die Floriansjünger gerufen – so oft wie in keinem Jahr zuvor. 2023

waren es noch 209 Einsätze gewesen, 2023 „nur“ 196. Allerdings, so relativierte Thorsten Schneider

auf der Jahresdienstbesprechung der Freiwilligen Feuerwehr Burbach die Statistik, machten die

Einsätze zur Brandbekämpfung nicht mehr den Löwenanteil aus, auch wenn „Feuer“ im Namen

stehe, so der Leiter der Burbacher Wehr dominieren inzwischen andere Einsatzarten. 35-mal

rückten die Kameradinnen und Kameraden zu Bränden unterschiedlichen Ausmaßes aus – das

machte ca. 16 Prozent der gesamten Einsätze aus.

„Spitzenreiter“ unter den Einsatzarten sind die Alarmierungen durch Brandmeldeanlagen (BMA),

denen jedoch kein Brand zugrunde liegt (z.B. ein angebrannter Toast oder auch eine mutwillige

Auslösung des Alarms). Davon verzeichneten die acht Burbacher Einheiten insgesamt 47, das

entspricht 21 % aller Einsätze. Zu kleineren technischen Hilfeleistungen, das ist beispielsweise die

Beseitigung eines Verkehrshindernisses, wurden sie 40-mal gerufen (18%). Seit einigen Jahren

gehört auch die Alarmierung „Reanimation“ zu den Einsatzarten. 22-mal (10%) rückten die

Kameradinnen und Kameraden hierfür aus. Darüber hinaus gehen 20 Tragehilfen (9 %), 17

Amtshilfen (8 %), 15 ABC-Einsätze (7 %), 10 Ölspuren (5 %), 10 einfache technische Hilfeleistungen

mittleren Umfangs (5 %) und 6 Gas-Einsätze (3 %) in die Jahresbilanz ein.

Zum Glück kamen die Burbacher Feuerwehrleute immer wohlbehalten von den Einsätzen zurück,

betonte Bürgermeister Christoph Ewers vor den rund 110 Kameradinnen und Kameraden, die sich

im Würgendorfer Dorfgemeinschaftshaus versammelt hatten. „Dafür bin ich besonders dankbar!“

Dies sei außerdem ein Indiz für die gute Ausbildung, die in den Einheiten geleistet werde. Auch wenn

sich nicht jedes Unglück vermeiden lasse, so trage eine umfangreiche Vorbereitung auf den Ernstfall

dazu bei, Leben zu retten – nicht nur das von Betroffenen und Verunglückten, sondern eben auch

das der Rettungskräfte selbst.

In den vergangenen Jahren habe die Gemeinde Burbach diese gute Arbeit und das besondere

ehrenamtliche Engagement der Feuerwehrleute erfolgreich unterstützt und gefördert, resümierte

der Bürgermeister. Der aktuelle Brandschutzbedarfsplan werde sukzessive umgesetzt. Auch wenn

„das große Ausschütten mit dem Füllhorn nicht mehr möglich ist. Die Jahre sind herausfordernder

geworden.“ Dennoch: Die Planungen für die neuen Standorte im Hickengrund schreiten voran. Hier

würden „gute Lösungen in einem guten Miteinander zwischen Feuerwehr und Verwaltung“

erarbeitet. Darüber hinaus gebe es Überlegungen, das Feuerwehrgerätehaus in Würgendorf zu

erweitern. „Die Einheit ist schneller größer geworden als wir es erwarten durften“, sagte Christoph

Ewers und meinte vor allem die hervorragende Kinder- und Jugendarbeit – übrigens nicht nur in

Würgendorf, sondern in nahezu allen Einheiten.

Personell ist die Burbacher Feuerwehr weiterhin gut aufgestellt, auch wenn die Zahl der

Gesamtmitglieder im Vergleich zu 2023 etwas gesunken ist. 728 Mitglieder zählten die Einheiten

Ende 2024, davon 288 in der Einsatzabteilung (2023 waren es 298). Aktiv verrichteten demnach 240

Männer und 48 Frauen ihren Dienst. Zweitgrößte Abteilung war die Kinderfeuerwehr mit 91 Jungen

und 58 Mädchen, also 149 Kindern (161 in 2023). Es folgte die Jugendfeuerwehr mit 121

Mitgliedern, 80 Jungen und 41 Mädchen (138). Die Ehrenabteilung wuchs von 72 auf 82 Männer an,

und auch die Abteilung Unterstützung vergrößerte sich von 43 auf 51 Mitgleider (15 Männer, 36

Frauen). Unverändert blieb die Zahl in der Musikabteilung, wo weiterhin 16 Männer und 21 Frauen

aktiv waren (insgesamt 37).

Lob für diese Mitgliederzahlen gab es auch von Thomas Tremmel, der erstmals in seiner Funktion

als Kreisbrandmeister die Burbacher Jahresdienstbesprechung besuchte. Er freute sich besonders

über den Veranstaltungsort, denn die Einheit Würgendorf sei „immer ein Aushängeschild“. Nicht

nur wegen der Einstätze auf der Autobahn, sondern auch wegen des sehr guten Personalstands und

der Innovationen, die dort eingeführt würden. „Würgendorf hat immer eine Vorreiterrolle.“

Der Kreisbrandmeister ging in der Folge der Frage nach, warum so viele Männer und Frauen, Jungen

und Mädchen in den Wehren aktiv sind. „Weil wir Menschen helfen wollen? Weil wir technikverliebt

sind? Wegen der Kameradschaft? Oder wegen der Action?“ Es sei vor allem das besondere

Feuerwehrgefühl, das die Floriansjünger antreibe. „Das Gefühl nach jedem Einsatz, etwas richtig

Gutes getan zu haben!“ Dieses Gefühl wolle er erhalten und stärken, indem er das Ehrenamt

wertschätze und fördere. Denn: „Wir leben, was wir lieben!“

Diese Liebe lebten die Burbacher Feuerwehrleute auch 2024 wieder intensiv und mit Leidenschaft,

wie der Leiter der Wehr, Thorsten Schneider, in seinem Jahresbericht an vielen Beispielen

festmachte. Im Besonderen erinnerte er an das mit viel Herzblut in Burbach organisierte Zeltlager

der Kreiskinderfeuerwehr mit über 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, davon 411 Kinder und

Jugendliche. Rund eine Woche herrschte in der nahe des Schulzentrums errichteten kleinen

Zeltstadt reges Treiben mit vielen Aktionen und feuerwehrtechnischen Übungen. Dank der sehr

guten Infrastruktur mit Großturnhalle und Mensa „nebenan“ wurde auch das schwere Gewitter in

der letzten Nacht des Zeltlagers problemlos und wohlbehalten überstanden.

Nach dem Jahresrückblick folgten die Ehrungen, Entlassungen, Ernennungen und Beförderungen.

Das Feuerwehrehrenzeichen in Gold durfte Bürgermeister Christoph Ewers sowohl

Gemeindebrandinspektor Thorsten Schneider als auch Hauptbrandmeister Henrik Michel ans

Revers stecken.

Brandoberinspektor Jens Wildfeuer, der leider krankheitsbedingt nicht anwesend sein konnte,

wurde als Gemeindekinderfeuerwehrwart verabschiedet. Abgelöst wird er von seiner ehemaligen

Stellvertreterin Hauptfeuerwehrfrau Anke Schwarze. Zu stellvertretenden

Gemeindekinderfeuerwehrwartinnen wurden Feuerwehrfrau Sarah Cesek und

Unterbrandmeisterin Tatjana Diehl ernannt. Nachträglich offiziell aus ihrem Amt als stellv.

Jugendfeuerwehrwartin verabschiedet wurde Unterbrandmeisterin Gina Steinecke. Sie ist als

Feuerwehrärzten voll ausgelastet und hat das Amt im November 2024 abgegeben.

Brandoberinspektor Stefan Löhl, Einheitsführer in Niederdresselndorf, und sein Stellvertreter

Brandinspektor Ronny Mayerle, wurden für weitere sechs Jahre in dieser Funktion bestätigt.

Insgesamt neun Beförderung konnte Thorsten Schneider aussprechen. Den Rang eines

Unterbrandmeisters bekleiden nun Christian Hensel (Holzhausen) und Julian Seichter

(Niederdresselndorf). Mit Sascha Pascal Gabriel (Burbach), Michael Klein (Holzhausen), Michael

Pfeiffer (Lippe) und Joshua Leon Schönwälder (Burbach) gibt es vier neue Brandmeister. Der

Holzhäuser Sven Decker wurde zum Hauptbrandmeister befördert; und Sebastian Damm

(Holzhausen) und Manuell Scholl (Würgendorf) wurden in den Rang eines Brandinspektors erhoben.

Musikalisch begleitet wurde die Jahresdienstbesprechung vom Spielmannszug der Freiwilligen

Feuerwehr der Einheit Wahlbach. Nach dem offiziellen Teil ließen die Kameradinnen und

Kameraden den Abend bei Wurst, Getränken und guten Gesprächen gemütlich ausklingen.

110 Kameradinnen und Kameraden nahmen an der Jahresdienstbesprechung teil.

Neun Beförderungen wurden vom Leiter der Feuerwehr Thorsten Schneider (l.) und Bürgermeister Christoph Ewers (r.) ausgesprochen.

Bürgermeister Christoph Ewers heftete Henrik Michel (r.) und Thorsten Schneider (M.) das Feuerwehrehrenzeichen in Gold ans Revers.

Fotos: Gemeinde Burbach

