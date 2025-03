Gemeldeter Waldbrand in der Kreuztaler Fritz-Erler-Siedlung: Feuerwehr im Einsatz

(wS/red) Kreuztal 09.03.2025 | Am Sonntagnachmittag gegen 16:10 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem gemeldeten Waldbrand in der Fritz-Erler-Siedlung in Kreuztal alarmiert. Hinter den Häusern am Eggersten Ring war ein Feuer ausgebrochen, das sich auf eine Fläche von etwa 100 Quadratmetern ausbreitete.

Die Einsatzkräfte der Kreuztaler Feuerwehr mussten etwa 300 Meter Schlauch verlegen, um den Brand zu löschen. Dank des schnellen Eingreifens konnte das Feuer zügig unter Kontrolle gebracht und eine weitere Ausbreitung verhindert werden.

Vor Ort wurden an einer Stelle der Brandstelle verbrannte Zeitungen entdeckt. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus und hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Glücklicherweise kamen keine Personen zu Schaden. Die Feuerwehr appelliert an die Bevölkerung, gerade in trockenen Zeiten besonders vorsichtig im Umgang mit offenem Feuer zu sein und verdächtige Beobachtungen umgehend zu melden.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

