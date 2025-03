Schwerer Verkehrsunfall am Hesselbacher Ortseingang – Einsatzkräfte kritisieren Gaffer-Fotos

(wS/red) Bad Laasphe 09.03.2025 | Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntagnachmittag auf der K36 am Ortseingang von Hesselbach. Ein ortsfremder Mann geriet mit einem Mietwagen nach rechts von der Fahrbahn ab, als er von Bad Laasphe kommend in Richtung Hesselbach unterwegs war. Der Audi prallte gegen eine Böschung, kollidierte mit einem Strommast, überschlug sich und kam um 180 Grad gedreht zum Stillstand. Dabei wurde eine Stromleitung abgerissen, die auf der Fahrbahn lag und den Einsatz der Rettungskräfte zunächst erschwerte.

„Wir haben den Bereich abgesperrt und den Brandschutz sichergestellt. Danach mussten wir das Eintreffen des Energieversorgers abwarten, bevor wir die Batterie abklemmen und weitere Maßnahmen ergreifen konnten“, erklärte Einsatzleiter Thomas Schnurbus.

Der Fahrer konnte sich glücklicherweise selbst aus dem völlig zerstörten Fahrzeug befreien. Er wurde vom DRK-Rettungsdienst und dem Bad Laaspher Notarzt erstversorgt und anschließend in eine Klinik nach Dillenburg gebracht.

Mitarbeiter der Firma Westnetz kletterten auf den beschädigten Strommast und schalteten die Leitung stromlos, sodass die Rettungskräfte gefahrlos am Unfallfahrzeug arbeiten konnten. Die Feuerwehr Bad Laasphe war mit neun Einsatzkräften vor Ort, um den Brandschutz sicherzustellen, die Batterie abzuklemmen und bei der Bergung zu helfen. Nachdem der Energieversorger die Gefahrenstelle entschärft hatte, konnte die Polizei die Unfallstelle genauer untersuchen. Der entstandene Schaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt.

Kritik äußerten die Einsatzkräfte an einem Passanten aus Hesselbach, der noch während des laufenden Einsatzes Fotos vom Unfallfahrzeug machte und in einer öffentlichen Gruppe in sozialen Medien verbreitete. Dadurch besteht die Gefahr, dass Angehörige über den Unfall aus dem Internet erfahren, bevor die Polizei sie auf angemessene Weise informiert. Dies kann zu Panikreaktionen führen, bei denen Betroffene unkontrolliert zur Unfallstelle eilen und sich sowie andere in Gefahr bringen. Im schlimmsten Fall könnten Angehörige sogar über soziale Medien vom Tod eines nahestehenden Menschen erfahren, bevor die Polizei eine einfühlsame Benachrichtigung vornehmen kann.

Die Einsatzkräfte appellieren daher eindringlich, keine Fotos von laufenden Rettungseinsätzen ungefragt zu veröffentlichen und stattdessen auf eine offizielle Freigabe durch die Polizei zu warten.

Fotos: wirSiegen.de

