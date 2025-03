Fahrradflohmarkt in Siegen: ADFC sucht Kinderräder

(wS/ad) Siegen 09.03.2025 | Der ADFC Siegen-Wittgenstein veranstaltet am Samstag, den 12. April von 9 bis 13 Uhr, wieder einen Fahrradflohmarkt an der BlueBox in Siegen. Ein besonderer Schwerpunkt soll in diesem Jahr auf Kinderrädern und Zubehör liegen.

„In den letzten Jahren hatten wir für den großen Bedarf an preisgünstigen Kinderrädern nie genug Räder im Angebot und mussten die Kinder enttäuschen. Wir halten es für sehr wichtig, dass jedes Kind, das möchte, auch ein eigenes Fahrrad bekommen kann“, meint Jens Kremer vom ADFC.

Neben Rädern für Erwachsene sucht der ADFC deshalb in diesem Jahr besonders nach gebrauchten, aber noch fahrtüchtigen Rädern für kleine Fahrerinnen und Fahrer – vom Mini-Laufrad bis zum coolen Mountainbike für Jugendliche.

Wer ein Rad verkaufen lassen möchte, kann es am 11. April von 17 bis 19 Uhr oder am 12. April zwischen 8 und 9 Uhr in der BlueBox abgeben. Es wird ein Mindestpreis festgelegt, zu dem das Rad dann von den ADFC-Aktiven verkauft wird. Nach dem Flohmarkt, zwischen 13 und 14 Uhr, kann der Verkaufspreis (abzüglich 10 %) oder das unverkaufte Rad wieder abgeholt werden.

Gespendete Räder, die nicht verkauft werden konnten, werden nach dem Flohmarkt an den „RADhaus Fahrradtreff“ weitergegeben.

Wer Kinderräder spenden möchte, kann sie auch vom ADFC abholen lassen und sich dazu unter flohmarkt@adfc-siegen.de melden.