AMC Burbach startet gut vorbereitet in die neue Saison

(wS/amc) Burbach 09.03.2025 | Mit einem eingespielten Vorstandsteam startet der AMC Burbach in die neue Saison – so das Fazit der am Freitagabend durchgeführten Mitgliederversammlung in Bezug auf den geschäftsführenden Vorstand.

Zahlreiche Mitglieder folgten der Einladung des Vorstandes, um mit den anstehenden Wahlen die Weichen für eine weiterhin erfolgreiche Vereinsarbeit zu stellen. Aus den Berichten des Vorstandes ging hervor, dass man sowohl in geschäftlicher als auch in sportlicher Hinsicht mit dem vergangenen Jahr äußerst zufrieden sein konnte. „Unsere Aktiven waren in der letzten Saison in allen Sparten erfolgreich vertreten“, resümierte AMC-Vorsitzender Wilfried Bub.

Nach den Wahlen im geschäftsführenden Vorstand gab es keine Veränderungen: Der 2. Vorsitzende Karl-Heinz Land sowie Schatzmeister Jürgen Münz wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Gemeinsam mit dem 1. Vorsitzenden Wilfried Bub, Geschäftsführer Steffen Bechtel und Sportleiter Julian Schäffer, die in diesem Jahr nicht zur Wahl standen, bilden sie weiterhin den fünfköpfigen geschäftsführenden Vorstand des AMC Burbach.

Auch bei den Wahlen zum Sportausschuss wurden Sabrina Obenlüneschloß und Alfred Susan einstimmig wiedergewählt. Neu im Sportausschuss sind künftig Leonie Obenlüneschloß und Tyler Seyfarth. Die vier gewählten Mitglieder werden in den kommenden zwei Jahren gemeinsam mit Sportleiter Julian Schäffer und dem weiteren Sportausschuss die Automobilslalomveranstaltungen organisieren.

Für ihre langjährige Mitgliedschaft und Treue zum Verein wurden die anwesenden Jubilare mit Ehrenmedaillen ausgezeichnet. Thomas Otterbach erhielt für zehn Jahre Mitgliedschaft die Ehrenmedaille in Bronze. Nico Klaus kann auf 40 Jahre Vereinszugehörigkeit zurückblicken. Die höchste Ehrenauszeichnung des Vereins, einen Glaspokal, erhielt Ehrenmitglied Erich Bechtel für seine mittlerweile 50-jährige Treue und Verbundenheit zum AMC Burbach aus den Händen von Wilfried Bub.

Sportlich und organisatorisch will der AMC Burbach auch in diesem Jahr wieder voll durchstarten. Die Aktiven des Vereins werden in der kommenden Saison im Automobilslalom, Jugendkartslalom, ADAC Slalom Youngster Cup sowie im Oldtimer- und Orientierungssport an den Start gehen. Der prall gefüllte Terminkalender lässt dabei keine Langeweile aufkommen. Traditionell beginnt die Saison mit der clubinternen Orientierungsfahrt am Gründonnerstag. Am 3. Mai steht die Orientierungsfahrt „Rund um den Freien Grund“ auf dem Programm. Die beiden Automobilslalomveranstaltungen finden am 24. und 25. Mai auf dem Gelände des Maxi Autohofs in Wilnsdorf statt. Am 8. und 9. Juni richtet das Junior Team die beiden Kartslalomveranstaltungen aus.

Das Highlight der Saison bildet auch in diesem Jahr die „Siegerland Classic“, die am 31. August bereits zum 17. Mal mit rund 110 Oldtimern auf dem Gelände des Maxi Autohofs starten wird. Den traditionellen Saisonabschluss feiert der AMC Burbach am 29. November mit der Ehrung seiner aktiven Fahrerinnen und Fahrer im Rahmen der Saisonabschlussfeier.

.

.

Fotos: AMC Burbach