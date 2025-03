Jubiläum in Kreuztal – Ein Jahrzehnt soziales Engagement: Tag der offenen Tür der Caritas-Kleiderstube

(wS/pns) Kreuztal 04.03.2025 | 10 Jahre Kleiderstube der Caritas in der Christus-Erlöser-Kirche

Seit mehr als 30 Jahre gibt es sie nun schon: die Caritas-Kleiderstube in Kreuztal und seit 10 Jahren gehört sie als fester Bestandteil zu den Räumlichkeiten in der

Christus-Erlöser-Kirche. Aus Anlass dieses 10jährigen Bestehens laden die Mitarbeiterinnen am Samstag, 8. März, ab 15:00 Uhr ganz herzlich ein zum „Tag

der offenen Tür“.

Bei Kaffee und Kuchen können Sie sich gerne informieren und mit den engagierten Ehrenamtlichen ins Gespräch kommen – und selbsverständlich können Sie an dem Tag auch das eine oder andere Kleidungsstück erwerben.

Um 18 Uhr schließt der Tag mit einem Dankgottesdiennst in der Kirche direkt nebenan ab.