Nach versuchtem Einbruch: Polizei sucht mit Fotos nach den Tätern

(wS/ots) Wilnsdorf 04.03.2025 | Am 15. Januar 2024 haben zwei unbekannte Männer versucht, in ein Einfamilienhaus in der Straße „Am Hundsberg“ in Wilnsdorf einzubrechen.

Die Einbrecher schlugen gewaltsam mehrere Fensterscheiben ein und wollten eine Tür aufhebeln. Dies gelang Ihnen nicht.

Bei ihrer Tat wurden die Männer durch eine Überwachungskamera aufgezeichnet. Der Kriminalpolizei in Siegen liegt nun ein Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung vor.

Die Beamten suchen daher nun mit Fotos nach den Unbekannten.

Alle Bilder können unter folgendem Link abgerufen werden:

Hinweise nimmt die Kripo unter der 0271/7099-0 entgegen.