„Kunterbunt“: Ralf Melchert präsentiert farbintensive Fotografien im Kreuztaler Rathausfoyer

(wS/kr) Kreuztal 04.03.2025 | Bis 11. April präsentiert Ralf Melchert eine Auswahl seiner Fotografien im Kreuztaler Rathausfoyer.

Der 58-jährige Siegerländer ist seit frühester Jugend Hobbyfotograf und seine Fotoausrüstung ist sein ständiger Begleiter, um immer bereit zu sein für DAS Foto.

„Motive begleiten einen auf Schritt und Tritt, man muss sie nur erkennen“, erzählt Melchert. „Nicht die Ausrüstung alleine macht gute Bilder. Auch die beste Ausrüstung nützt nichts, wenn man nicht den Blick, die besondere Perspektive erkennt, Gespür für das Motiv hat, die nötige Geduld, Ausdauer und Ruhe.“ So gelingt es ihm, spontane Bilder einzufangen, die durch ihre Authentizität und Vielseitigkeit verblüffen. Von Architektur über Landschaften und Tiere – alles davon gerne in nicht alltäglichen Perspektiven – sind in seinen Werken wiederzufinden.

Passend zum Portfolio und den brillanten Farbwelten trägt seine Ausstellung im Kreuztaler Rathaus den Titel „Kunterbunt“ und ist als kleinen Rundumschlag durch seine Arbeiten zu verstehen.

Bürgermeister Walter Kiß: „Ich bin immer wieder sehr positiv überrascht von der Vielseitigkeit der Künstlerinnen und Fotografen aus unserer Region. Ralf Melchert zeigt in seiner Ausstellung ein gutes Gespür für Formen und Farben. Ich lade alle Interessierten herzlich ein, diese vielseitige Ausstellung im Kreuztaler Rathaus zu besuchen.

Ralf Melchert – mit dem Blick für den entscheidenden Moment.