Start im Schlosspark: 50.000 Frühjahrsblüher färben die Stadt bunt

(wS/si) Siegen 10.03.2025 | Im Stadtgebiet leuchten sie wieder um die Wette: Die Frühjahrsblüher sind da, Mitarbeitende der Grünflächenabteilung haben heute (Montag, 10. März 2025) im Schlosspark mit dem Einpflanzen in die Beete begonnen. Im Schlosspark ergeben die farbenfrohen Muster, die schon im letzten Jahr geplant wurden, einen harmonischen Farbverlauf.

Wenn die Pflanzarbeiten in den nächsten zwei Wochen abgeschlossen sind, werden insgesamt rund 50.000 bunte Blumen – die Hälfte im Herbst als Zwiebeln gesetzt, die anderen ausgepflanzt – das Stadtbild verschönern. Dann sorgen Primeln, Bellis, Stiefmütterchen und andere Pflanzen für frühlingshafte Akzente – nicht nur im Schlosspark, sondern auch in der Alfred-Fissmer-Anlage, auf den Friedhöfen und in weiteren Grünanlagen der Stadt.

Für Christian Sartor, Leiter der Stadtgärtnerei, ist das aktuelle Wetter auch eine Herausforderung: „Wir müssen die Temperaturen genau im Blick behalten. Unter minus drei Grad dürfen wir nicht kommen, sonst erfrieren die Blumen.“ Außerdem müssen die Abstände zwischen den Pflanzen genau stimmen. Jedes Beet hat eine festgelegte Anzahl an Blumen, die sorgfältig eingepflanzt werden.

Schon im Herbst vergangenen Jahres hat das Team mit den Vorbereitungen für die Frühjahrsbepflanzung begonnen. In der Stadtgärtnerei wurden die Blumen auf rund 1.800 Quadratmetern Gewächshausfläche vorgezogen. Zwischen Oktober und November pflanzten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Grünflächenabteilung rund 25.000 Zwiebeln, Tulpen und Narzissen.

Maßarbeit im Schlosspark: Mitarbeiterinnen der städtischen Grünflächenabteilung bepflanzen die Beete sorgfältig nach einem Musterplan.

Foto: Stadt Siegen

