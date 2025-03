Unfall an Kochs Ecke: LKW mit überstehender Ladung reißt PKW auf

(wS/red) Siegen 27.03.2025 | Ein Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden, aber glücklicherweise ohne Verletzte, ereignete sich am Donnerstagvormittag gegen 9:42 Uhr auf der Spandauer Straße (B54) in Siegen.

Ein mit langen Stahlstäben beladener LKW war in Richtung Kochs Ecke unterwegs. An der Ampel beabsichtigte der Fahrer, nach links in Richtung Siegerlandhalle abzubiegen. Zeitgleich fuhr eine PKW-Fahrerin in Richtung City-Galerie.

Beim Abbiegevorgang kam es zur Kollision: Die über das Heck hinausragenden Stahlstäbe des LKW streiften die komplette Seite des PKW und rissen diese teilweise auf. Der entstandene Sachschaden ist erheblich – das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Die Polizei war schnell vor Ort und nahm den Unfall auf. Glück im Unglück: Beide Fahrzeugführenden blieben unverletzt.



Fotos: wirSiegen.de

.

.

