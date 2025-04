200 Jahre Heavy Metal in Siegen: Gontermann-Peipers feiert Firmenjubiläum – ein Stück gelebte Industriegeschichte mitten in Siegen

(wS/gp) Siegen 16.04.2025 | Im Jahr 1825, als in Deutschland die Industrialisierung gerade begann und die erste Eisenbahn durch England fuhr, wurde in Siegen ein Unternehmen gegründet, das heute auf zwei Jahrhunderte bewegte Geschichte zurückblickt: Gontermann-Peipers. 200 Jahre später ist das Traditionsunternehmen nicht nur ein fester Bestandteil der heimischen Wirtschaft, sondern auch weltweit bekannt als einer der führenden Hersteller von Hochleistungs-Gussprodukten.

Was damals mit bescheidenen Mitteln begann, hat sich heute zu einem international erfolgreichen Familienunternehmen in siebter Generation entwickelt. „Unsere Leidenschaft für Metall hat uns zu einer der führenden Gießereien der Welt gemacht“, sagt Frieder Spannagel aus der Geschäftsführung.

GP ist tief verwurzelt in der Region – und steht wie kaum ein anderes Unternehmen für die Weiterführung der jahrtausendealten Siegerländer Metalltradition: Schon vor über 2.000 Jahren qualmten hier die größten Eisenverhüttungsöfen Mitteleuropas. Heute entstehen in den beiden Werken in Siegen Gusskomponenten für den Maschinenbau, Walzen für die Stahl- und Aluminiumindustrie sowie Behälterkörper für die zivile Nukleartechnik.

Mit 560 engagierten Mitarbeitenden zählt GP zu den größten Arbeitgebern im Siegerland. Im Mittelpunkt des Jubiläums stehen die Menschen, die bei GP arbeiten und das Unternehmen mittragen. Daher hat sich das Unternehmen dazu entschieden, das Jubiläum im Sommer gemeinsam mit der Belegschaft und deren Familien zu feiern. Gleichzeitig wird ein Teil des Budgets als Spende einer sozialen Einrichtung in der Region zugutekommen – ein Zeichen der Dankbarkeit für 200 erfolgreiche Jahre und für die gelebte Verantwortung zur Region Siegen.

Was Gontermann-Peipers seit jeher auszeichnet, ist die Fähigkeit, in Generationen zu denken statt in Quartalen. Dies hat das Unternehmen durch bewegte Zeiten geführt – von den Anfängen der Industrie über Weltkriege und Wirtschaftskrisen bis hin zu den heutigen inländischen und globalen Herausforderungen.

„Diese 200 Jahre sind ein ganz schön großes Stück Geschichte, das wir miteinander teilen. Wir blicken mit Stolz zurück und mit Zuversicht nach vorn“, so Frieder Spannagel weiter.

In Siegen schlägt also auch 2025 noch das industrielle Herz aus Eisen – und Gontermann-Peipers ist der beste Beweis dafür, dass Tradition und Zukunft Hand in Hand gehen können.

Infos: Gontermann-Peipers GmbH