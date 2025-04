Mitarbeitendeninitiative Westenergie aktiv vor Ort unterstützt Nistkästenbau für heimische Vogelwelt in Siegen

(wS/we) Siegen 16.04.2025 | Besondere Tage für die heimische Vogelwelt fanden im Feuerwehrgerätehaus in Oberschelden statt: Gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft Oberschelder Vereine (ARGE Oberschelden) und igreen media bauten 56 Kinder 65 Nistkästen für die Vögel in der Umgebung. Möglich gemacht hat dies Projektpate und Westenergie-Mitarbeiter Simeon Schreiber, der von seinem Arbeitgeber über die Initiative Westenergie aktiv vor Ort die finanziellen Mittel zur Projektumsetzung erhalten hat.

Ziel war es, den Vögeln in Oberschelden einen sicheren Nistplatz zu bieten und gleichzeitig den Kindern die Natur und die heimische Vogelwelt näherzubringen.

„Es ist fantastisch zu sehen, wie sich so viele Kinder für den Naturschutz begeistern und aktiv etwas für unsere heimischen Vögel tun. Diese Aktion ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie das Umweltbewusstsein schon in jungen Jahren gestärkt werden kann“, sagte Matthias Bäumer, Vorsitzender des Vereins ARGE Oberschelden.

Neben dem handwerklichen Teil bot der Naturfotograf Jonathan Fieber von der Firma igreen media ehrenamtlich einen halbstündigen Vortrag für die Kinder an. Dabei erklärte er den jungen Teilnehmenden alles Wissenswerte über die Vogelwelt: Welche Vögel leben in der Region? Wie bauen Vögel ihre Nester? Was fressen Vögel und was sind typische Verhaltensweisen? Diese Fragen wurden anschaulich beantwortet und regten die Kinder zum Nachdenken an.

„Die große Anzahl an Teilnehmern hat unsere Erwartungen übertroffen. Neben den 56 Kindern unterstützten 30 Helfende und Elternteile. Dabei wurde mit frisch gebackenen Waffeln und Getränken auch an das leibliche Wohl gedacht. Im Namen des Organisationsteams möchte ich mich bei meinem Arbeitgeber Westenergie sowie bei der Feuerwehr Oberschelden bedanken, die uns ihr Feuerwehrgerätehaus zur Verfügung stellte“, berichtete Simeon Schreiber.

Die Mitarbeitendeninitiative Westenergie aktiv vor Ort existiert bereits seit dem Jahr 2005. Dabei unterstützt Westenergie das soziale und ehrenamtliche Engagement ihrer Mitarbeitenden mit einem Materialzuschuss von bis zu 2.000 Euro. So konnten in den letzten 20 Jahren rund 12.000 ehrenamtliche Projekte in verschiedensten Bereichen wie Bildung, Soziales, Kultur, Sport, Nachhaltigkeit und Klimaschutz in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen realisiert werden.



Projektpate Simeon Schreiber (m.), Matthias Bäumer (2. v. r.) und Jonathan Fieber (r.) zusammen mit teilnehmenden Kindern der Aktion.

Foto: Westenergie / Simeon Schreiber

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

💚 Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen?

👉 Dann klicken Sie bitte HIER!

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!