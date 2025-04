Vier Wochen Sondereinsatz in der Siegener Innenstadt – Landrat Andreas Müller zieht Bilanz: „Über 330 Kontrollen und mehr als 280 Durchsuchungen“

(wS/ots) Siegen 16.04.2025 | Die Sicherheit in der Siegener Innenstadt und das Sicherheitsgefühl der Besucherinnen, Besucher und Passanten ist Landrat Andreas Müller ein wichtiges Anliegen. Deshalb hat er als Leiter der Kreispolizeibehörde im vergangenen Jahr das Instrument der „Strategischen Fahndung“ eingesetzt, um auch anlasslose Kontrollen durchführen zu können.

Jetzt hat der Landrat die Besondere Aufbauorganisation „Sichere Innenstadt von Siegen“ in der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein ins Leben gerufen. Diese ist seit Anfang März aktiv. Nach vier Wochen legt Andreas Müller nun eine erste Bilanz vor.

„Über 330 Personen- und Fahrzeugkontrollen, über 280 Durchsuchungen und rund 40 Platzverweise belegen, dass die Kolleginnen und Kollegen hin- und nicht wegschauen. Gesetzliche Spielregeln gelten für alle. Ordnungswidrigkeiten und Straftaten werden konsequent verfolgt“, so Andreas Müller. „Bereits jetzt möchte ich mich bei allen Beamtinnen und Beamten für ihr Engagement bedanken.“

Seit dem Beginn der Besonderen Aufbauorganisation ist es zu keinen gravierenden Einsatzlagen in der Innenstadt gekommen: „Das zeigt mir, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, freut sich der Landrat. „Obwohl die objektiven Zahlen belegen, dass wir in Siegen-Wittgenstein in einer der sichersten Regionen in NRW leben, nehmen wir die Ängste und Sorgen der Bürgerinnen und Bürger wahr und vor allem ernst“, so Andreas Müller. „Wir werden auch künftig nicht müde und alles dafür tun, dass sich die Bürgerinnen und Bürger gerne in Siegen aufhalten und zwischen Bahnhof, neuem Ufer und der Oberstadt flanieren und verweilen.“

Der Landrat und Klaus Bunse, Abteilungsleiter der Kreispolizeibehörde, machen unisono deutlich: „Wir wollen mit diesem Sondereinsatz das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger stärken!“ Die neue Besondere Aufbauorganisation „Sichere Innenstadt von Siegen“ ist für Andreas Müller ein weiterer Baustein, um dieses Ziel zu erreichen: „Neben der Einrichtung der Besonderen Aufbauorganisation halten wir aber auch an Altbewährtem fest. Auch unsere gemeinsamen Schwerpunkteinsätze mit dem Ordnungsamt der Stadt Siegen und der Bundespolizei finden weiterhin statt. Nur durch eine konstruktive Zusammenarbeit werden wir den Erwartungen an eine sichere Innenstadt nachhaltig gerecht werden können.“

