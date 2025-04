Mit Sonne im Herzen und Medaillen im Gepäck: Dr. Eberhard Linke glänzt bei Hallen-Weltmeisterschaften in Florida

(wS/lgk) Kreuztal 14.04.2025 | Gut gebräunt und voller Eindrücke aus dem Sunshine-State meldete sich Eberhard Linke zurück in der Trainingsgruppe von Thomas Blech bei der LG Kindelsberg Kreuztal. Während viele Pensionäre in Florida Entspannung suchen, reiste der 81-jährige Schmallenberger mit Ehefrau Christel nicht zum Urlaub an – sondern mit einem sportlichen Ziel: der Teilnahme an den Hallen-Weltmeisterschaften im Trikot des Deutschen Leichtathletik-Verbands (DLV).

Zum Auftakt wartete die Sprint-Entscheidung über 60 Meter. Mit 9,38 Sekunden sicherte sich Linke im Vorlauf souverän den Einzug ins Finale. Dort traf er auf einen alten Bekannten: seinen langjährigen Trainingspartner Friedhelm Adorf, zugleich amtierender Deutscher Meister über 100 Meter. Die internationale Konkurrenz war jedoch stark. Der US-Amerikaner Kenton Brown sprintete in 8,76 Sekunden zur Goldmedaille. Adorf sicherte sich mit 9,18 Sekunden Silber, Linke steigerte sich auf 9,24 Sekunden und holte Bronze – trotz eines schmerzhaften Hexenschusses, den er sich während des Laufs zuzog.

Ein denkbar ungünstiger Moment, denn bereits am nächsten Tag stand Linkes Paradedisziplin auf dem Plan: der Dreisprung. Trotz starker Rückenschmerzen entschied sich der Routinier zum Start. „Ich wollte nicht mit leeren Händen heimkehren“, erklärte Linke kämpferisch. Zwar konnte er seine eigene Hallen-Weltbestleistung von 8,66 Metern nicht ganz erreichen, aber 8,40 Meter reichten für die Silbermedaille. Geschlagen geben musste er sich nur seinem estnischen Freund und Konkurrenten Jürgen Lamp, der mit 8,50 Metern Gold holte.

Nach einigen Tagen Ruhe, Sonne und intensiver Physiotherapie meldete sich Linke zurück – bereit für den Weitsprung. Und wie! Bereits der erste Versuch landete bei starken 4,24 Metern – neuer Meisterschaftsrekord. Die Konkurrenz war geschockt, auch Jürgen Lamp konnte mit 3,64 Metern nicht mehr kontern. Damit krönte sich Eberhard Linke zum Hallen-Weltmeister im Weitsprung und machte seinen Medaillensatz komplett: Gold, Silber und Bronze.

Ein herausragender Erfolg für den leidenschaftlichen Athleten, der auch mit über 80 Jahren noch sportlich neue Maßstäbe setzt. Wir gratulieren Eberhard Linke herzlich zum dreifachen Medaillenerfolg und hoffen, dass er uns noch lange als Trainingspartner, Vorbild und Wettkämpfer erhalten bleibt!

Dr. Eberhard Linke erringt kompletten Medaillensatz