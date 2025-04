Nach Ausfall durch Cyber-Angriff: Bewohnerparkausweise wieder erhältlich

(wS/si) Siegen 16.04.2025 | Bürger der Stadt Siegen können ab sofort wieder Bewohnerparkausweise beantragen. Aufgrund des Cyber-Angriffs auf die Südwestfalen-IT (SIT) stand die Anwendung seit Oktober 2023 nicht mehr zur Verfügung – jetzt konnte der Hersteller das System wieder ans Laufen bringen.

„Auf diese Nachricht haben viele Bürgerinnen und Bürger gewartet“, weiß Bürgermeister Steffen Mues. „Deshalb freue ich mich umso mehr, dass der Service jetzt wieder angeboten werden kann – sowohl online, als auch direkt vor Ort in unseren Bürgerbüros.“ Die Bewohnerparkausweise können online über das Serviceportal der Stadt Siegen (www.serviceportal-siegen.de) beantragt werden. Einzige technische Einschränkung: Die Daten müssen nach der Zahlung (via PayPal) zunächst noch einmal durch die Stadt Siegen geprüft werden. Die Bestätigung erfolgt dann zeitnah per E-Mail, der dann auch der Bewohnerparkausweis zum Ausdruck zu Hause beigefügt ist.

Wer den Antrag nicht online stellen kann oder möchte, erhält den Bewohnerparkausweis nach Terminvereinbarung auch in den vier städtischen Bürgerbüros (Siegen, Weidenau, Geisweid und Eiserfeld). Termine in den Bürgerbüros lassen sich über die Homepage der Stadt Siegen oder telefonisch unter (0271) 404-1111 reservieren. Weitere Informationen zum Bewohnerparkausweis finden Interessierte unter www.siegen.de/bewohnerparken.