Kindertagespflege in Siegen: 13 neue qualifizierte Pflegekräfte

(wS/si) Siegen 16.04.2025 | Sie können sich ab sofort „qualifizierte Kindertagespflegeperson“ nennen: Insgesamt 13 Frauen und Männer haben in der Zeit von April 2024 bis Januar 2025 erfolgreich an einem Qualifizierungskurs nach dem Lehrplan des Qualifizierungshandbuches Kindertagespflege teilgenommen. Susanne Wüst-Dahlhausen, Leiterin des städtischen Familienbüros, und Ralf Pohlmann, Leiter des Sachgebiets Kindertagesbetreuung des Kreises Siegen-Wittgenstein, übereichten den neuen Pflegekräften nun ihre Zertifikate.

Die Kindertagespflege ist seit Jahren aus der Betreuungslandschaft der Stadt Siegen und dem Kreis Siegen-Wittgenstein nicht mehr weg zu denken. Circa 100 Kindertagespflegepersonen in Siegen und 130 weitere im Kreisgebiet betreuen rund 700 Kinder unter drei Jahren. „Ohne die Kindertagespflege wäre die bedarfsgerechte Versorgung von Kindern unter drei Jahren mit Betreuungsplätzen nicht möglich“, betont Susanne Wüst-Dahlhausen. Zudem sei die Kindertagespflege ein besonders passendes Betreuungsangebot für die ganz Kleinen: „Familiennähe, die enge Bindung zu einer Bezugsperson und die Möglichkeit der Förderung in kleinen Gruppen ermöglicht den Kindern erste Erfahrungen außerhalb ihres familiären Umfelds zu machen.“

Bereits seit fünf Jahren kooperiert die Stadt Siegen daher mit dem Fachbereich Kindertagesbetreuung des Kreises Siegen-Wittgenstein und der kefb – Katholische Erwachsenen- und Familienbegegnungsstätte bei der Ausbildung von neuen Kindertagespflegepersonen. „Die Kooperation hat sich für alle Beteiligte als absolute Win- Win-Situation erwiesen. So können die Kompetenzen aller genutzt werden und die angehenden Kindertagespflegepersonen von der fundiert fachlichen Ausbildung profitieren“, freut sich Ralf Pohlmann.

Die neu qualifizierten Pflegekräfte können nun entweder als selbstständige Tagesmutter bzw. selbständiger Tagesvater tätig werden oder Aufgaben in einer trägergeführten Tagesgroßpflege übernehmen.

Wer mehr über das Thema „Kindertagespflege“ erfahren möchte, hat dazu am Freitag, 16. Mai 2025, in der Zeit von 15.00 bis 18.00 Uhr im Familienbüro die Gelegenheit. Zahlreiche Tagesmütter und -väter präsentieren dann ihre Angebote und stehen für Fragen zur Verfügung. Auch Eltern, die ab August 2025 noch einen Betreuungsplatz für Kinder unter drei Jahren suchen, können sich an diesem Tag oder bereits vorab im Familienbüro per E- Mail an kindertagepflege@siegen.de oder telefonisch unter 0271 404-2968 melden. Aktuell gibt es noch freie Plätze.



Die Absolventinnen und Absolventen des Qualifizierungskurses für Kindertagespflege haben jetzt ihre Zertifikate erhalten.

Foto: Stadt Siegen

