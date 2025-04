Westenergie-Aktion „Unsere Mannschaft zeigt Flagge“: ASC Weißbachtal e. V. erhält neue Kapuzenpullover

(wS/we) Wilnsdorf 16.04.2025 | Im Rahmen der Initiative „Unsere Mannschaft zeigt Flagge“ unterstützt Westenergie lokale Vereine in Siegen-Wittgenstein, die sich besonders in den Bereichen Integration und Inklusion einsetzen. Diese erhalten einen neuen Satz Sportbekleidung im Wert von je 2.000 Euro. Der Ausdauersportclub Weißbachtal e. V. aus Wilnsdorf konnte mit seiner Umsetzung der Werte überzeugen erhielt einen Satz neuer Kapuzenpullover. Diese zeichnen sich durch eine Regenbogenflagge am Oberarm aus, die für Diversität, Inklusion und Integration steht. Sie erinnert daran, wofür sich der Verein einsetzt und steht.

Der Verein ist ursprünglich aus einem Lauftreff hervorgegangen. Dementsprechend finden hier verschiedene Ausdauersportarten, wie Laufen, Wandern und Walking hier ihren Platz. Aber auch Triathlon, Mountainbiking und die Möglichkeit das Sportabzeichen zu abzulegen, bietet der ASC Weißbachtal seinen Vereinsmitgliedern an.

„Besonders stolz sind wir auf unsere große Jugendabteilung. Unser Verein lebt von Mitgliedern.

Die Tatsache, dass so viele junge Menschen Freude an unserem Verein haben und ein Teil davon sein wollen, macht uns sehr glücklich“, berichtete Hannes Gieseler, Vereinsvorsitzender des ASC Weißbachtal e. V.

Wichtige Themen im Verein und für die Mitglieder sind Diversität, Inklusion und Integration. Der ASC Weißbachtal e. V. steht seit seiner Gründung für eine offene Kultur, in der alle willkommen sind.

Hannes Gieseler erklärte: „Wir als Verein sind bunt, weil wir uns nicht dafür interessieren, wie bunt unsere Mitglieder selbst sind. Uns ist egal, woher ein Mensch kommt, wie ein Mensch aussieht, wie sportlich ein Mensch ist oder welche sexuelle Orientierung ein Mensch besitzt.

Jede Person, die bei uns mitmachen möchte und Teil des Vereins werden will, ist herzlich willkommen.“

Er erläuterte weiter: „Da es sich bei uns um einen Ausdauerverein handelt, ist die Teilnahme sehr niederschwellig. Alles, was gebraucht wird, um Mitglied zu werden, sind ein Paar Turnschuhe und die Leidenschaft am Laufen. Und das Laufen verbindet die Menschen, auch über Sprachbarrieren hinweg.“

Westenergie-Kommunalmanager Jonas Leyener (4. v. l.) zusammen mit dem Vereinsvorsitzenden Hannes Gieseler (2. v. l.) und Vereinsmitgliedern bei der Kapuzenpullover-Übergabe in der Dreifachturnhalle des Wilnsdorfer Gymnasiums. Foto: Westenergie / Victoria Baumann