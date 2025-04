Seit 25 Jahren im Restaurant Kolpinghaus Olpe: Familie Sarac feiert Jubiläum – Krombacher Brauerei und Kolpingsfamilie gratulieren

(wS/kro) Kreuztal / Olpe 16.04.2025 | Snezana und Nenad Sarac sind Gastronomen aus Leidenschaft. Vor 25 Jahren übernahm das Ehepaar die Bewirtung des Restaurants Kolpinghaus in Olpe. Seither prägen sie den Betrieb mit viel Herzblut, Engagement und dem richtigen Gespür für die Wünsche ihrer Gäste. Diese schätzen nicht nur die Vielfalt auf der Speisekarte –von traditionellen regionalen Spezialitäten bis hin zu internationalen Gerichten – sondern auch das persönliche Flair, das Familie Sarac gemeinsam mit ihrem Team schafft. Im Laufe der letzten 25 Jahre haben sie das Kolpinghaus zu einem beliebten Treffpunkt und einer festen Institution in der regionalen Gastronomielandschaft entwickelt.

Dass sich in den Räumlichkeiten des Kolpinghauses überhaupt mal ein Restaurant dieser Größenordnung etablieren würde, war bei Baubeginn 1951 noch gar nicht abzusehen, denn nach sechsJahren Bauzeit in Eigenleistung hatten die Kolpingmitglieder ursprünglich gar nicht im Sinn an dieser Stelle eine führende Olper Gastronomie zu etablieren. Da aber das Haus seit jeher ehrenamtlich geführt wird und alle Einnahmen komplett in das Gebäude gesteckt werden, wurde bald aus einem einfachen Gastraum in mehreren großen Modernisierungen der heutige Restaurationsbetrieb. Zwischen 1959 und 1990 kümmerte sich der Verein Kolpinghaus Olpe eigenständig um die Suche nach Wirtsleuten. In dieser Zeit haben insgesamt zehn Pächter die Gaststätte des Kolpinghauses geführt.

Im Jahr 1991 wurden dann der Bierliefer- sowie Pachtvertrag mit der Krombacher Brauerei geschlossen.

„Ein Glücksfall für das Olper Kolpinghaus“, sagt Joachim Immekus, 1. Vorsitzender Kolpinghaus Olpe e.V..

„Der damalige Betreiber schied zum Ende des Jahres 1999 aus. Die Krombacher Brauerei bewies ein glückliches Händchen bei der Pächtersuche und holte das Ehepaar Sarac ins Kolpinghaus. In dieser langen Zeit, von 1991 bis heute, haben also nur zwei Pächter im Kolpinghaus die Gäste bewirtet. Die längste Pachtzeit davon hat unser heutiges Wirteehepaar Sarac gemeistert.“

„Die Kontinuität und das Engagement, mit denen Familie Sarac das Kolpinghaus seit nunmehr 25 Jahren führt, sind bemerkenswert und heute eher die Ausnahme als die Regel“, sagt auch Benedikt Dommes, Gebietsleitung Gastronomie-Immobilien der Krombacher Brauerei, der es sich nicht nehmen ließ, gemeinsam mit Gebietsverkaufsleiter Thomas Rullich persönlich zum besonderen Pächterjubiläum zu gratulieren. Die Krombacher Brauerei wünscht Familie Sarac weiterhin viel Erfolg und freut sich auf die weitere Zusammenarbeit und bedankt sich mit dem Verein Kolpinghaus Olpe e.V. und allen Kolpingmitgliedern herzlich für die herausragende Führung des Kolpinghauses über all die Jahre.

Das Kolpinghaus bleibt auch in Zukunft seiner Philosophie treu: Ein klares Bekenntnis zu hoher Qualität und Gastfreundschaft sowie ein stetiges Bemühen, seinen Gästen eine schöne Zeit zu bereiten.

Stoßen mit einem frisch gezapften Krombacher Pils auf das besondere Pächter-Jubiläum an (v.l.n.r.): Benedikt Dommes (Gebietsleitung Gastronomie-Immobilien Krombacher Brauerei), Eheleute Nenad und Snezana Sarac, Heribert Burghaus und Joachim Immekus (Vorstand Kolpinghaus Olpe e.V) sowie Thomas Rullich (Gebietsverkaufsleiter Krombacher Brauerei).