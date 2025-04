Prachtvolle Kantate zum Ostermontag – Collegium vocale Siegen lädt zu traditioneller Osterkantate ein

(wS/bc) Siegen 16.04.2025 | Johann Sebastian Bachs Kantate „Der Himmel lacht! Die Erde jubilieret“ wird in voller barocker Klangpracht in der Siegener Martinikirche zur Aufführung gebracht. Sie begleitet mit festlichen Klängen die Osterbotschaft der Auferstehung und wird als strahlender Triumph über den Tod gefeiert.



Die 1715 in Weimar entstandene Komposition gehört zu den frühesten, aber auch bedeutendsten Osterwerken Bachs und wird nun in diesem Jahr gemeinsam mit der

neu gegründeten Barockformation der Philharmonie Südwestfalen am Ostermontag um 10.30 Uhr in der Siegener Martinikirche erklingen.

Schon der erste Ton der einleitenden instrumentalen Sinfonia lässt keinen Zweifel – In dieser Kantate wird das Leben gefeiert. Nach dem festlichen Auftakt folgt der fünfstimmige Eingangschor, welcher zu den farbenreichsten und jubilierendsten Chorsätzen Bachs zählt. Das Collegium vocale Siegen gehört zum Bach- Chor Siegen und vereint rund 30 Sängerinnen und Sänger, die mit großer Begeisterung anspruchsvolle Chormusik interpretieren. Der Schwerpunkt des Repertoires liegt auf

der barocken Chormusik, insbesondere den Werken Johann Sebastian Bachs.

Pfr. Ralph van Doorn hält die Liturgie und Predigt und wird gemeinsam mit Kantor Peter Scholl im Rahmen des Gottesdienstes eine kurze musikalische Einführung geben. Der Gottesdienst wird auch im Livestream der Martinigemeinde auf Youtube übertragen. Der Eintritt ist frei – Spenden werden erbeten.