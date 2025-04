Zukunft gestalten im NoLimits – Jugendzentrum lädt zur ersten Zukunftswoche ein

(wS/hi) Hilchenbach 16.04.2025 | Im Jugendzentrum Dahlbruch findet vom Donnerstag bis Dienstag, 24. bis 29. April, die erste Zukunftswoche statt unter dem Motto: „Mach mit – sonst machen‘s die Anderen!“

Eingeladen sind Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von acht bis 21 Jahren, die aktiv an Workshops, Aktionen und Diskussionen während der Öffnungszeiten teilnehmen möchten.

Das Mitarbeiterteam unter der Leitung von Heike Kühn möchte wissen: Was läuft gut im NoLimits Dahlbruch und am kmd, was kann in Zukunft noch besser werden und welche Jugendlichen kommen überhaupt ins Jugendzentrum? Es wird aber nicht nur geredet, sondern auch gemeinsam gestaltet. Die Zukunftswoche bietet Raum für kreative Ideen, kritische Fragen und konkrete Pläne zu Themen wie Freizeit, Angebote, Projektarbeit, Öffnungszeiten, Miteinander und Gemeinschaft im Jugendzentrum.

Für den Spaß sorgt eine Fotobox, in der sich die Jugendlichen inszenieren dürfen.

In der Fantasie-Werkstatt werden „Visionboards“ als analoge Collage oder mit digitaler Unterstützung einer künstlichen Intelligenz erstellt. Die Teilnehmenden können so darstellen, was im Jugendzentrum künftig stattfinden soll, was sie selbst machen möchten und wo beziehungsweise wie sich die Jugendlichen beteiligen möchten?

Das Team freut sich auf viele engagierte Kinder und Jugendliche, die Lust haben, ihre Zukunft selbst in die Hand zu nehmen.

Die Ergebnisse fließen unter anderem in das Konzept und in die Planungen der Einrichtung ein.