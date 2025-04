Nach Messerangriff in Siegen: Landrat Andreas Müller ehrt mutige Menschen für ihre Zivilcourage

(wS/si) Siegen 28.04.2025 | Gut sieben Monate nach dem Messerangriff in einem Bus in Siegen-Eiserfeld hat Landrat Andreas Müller mehrere Menschen für ihre Zivilcourage ausgezeichnet.

„Sie sind mit ihrem Handeln nicht nur echte Vorbilder, sondern haben gleichzeitig ihr eigenes Leben riskiert, um noch schlimmere Folgen zu verhindern“, erinnerte der Landrat und Leiter der Kreispolizeibehörde an den Vorfall in einer Buslinie zum Siegener Stadtfest Ende August 2024. Sechs Menschen wurden bei der Tat in Siegen-Eiserfeld verletzt, drei davon lebensgefährlich.

Der Landrat überreichte drei Frauen mit kosovarischen Wurzeln und einem syrischen Staatsbürger Urkunden für ihre besondere Zivilcourage. „Mir ist es wichtig, mich bei Ihnen persönlich zu bedanken, denn solch ein couragierter Einsatz ist keinesfalls selbstverständlich. Sie haben sich herausragende Verdienste um unser Gemeinwesen erworben und sind echte Lebensretter“, betonte der Landrat.

An der Ehrung im Kreishaus nahmen auch Angehörige der Ausgezeichneten sowie weitere Vertreterinnen und Vertreter der Kreispolizeibehörde teil. Alle Beteiligten ließen die eindrucksvollen Ereignisse noch einmal Revue passieren. Teils stellten sich die mutigen Menschen der Täterin in den Weg, um andere zu schützen und teils waren sie daran beteiligt, die Angreiferin zu überwinden.

„Es ist unvorstellbar, welch dramatische Dinge sich in dem Bus zugetragen haben. Trotz der Dynamik haben Sie alle gemeinsam den Entschluss gefasst, ihren Mitmenschen zu helfen. Dafür möchte ich mich ganz persönlich herzlich ausdrücklich bei Ihnen bedanken“, so Landrat Andreas Müller.

Auf Wunsch der Geehrten wird auf die Nennung ihrer Namen verzichtet und auch kein Foto von ihnen veröffentlicht.

Fotos: Landrat Andreas Müller hat jetzt, nach dem Messerangriff in einem Bus in Eiserfeld, mehrere Menschen für ihre Zivilcourage geehrt

