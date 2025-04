Polizei sucht Verursacher nach gefährlichem Lagerfeuer: Illegales Lagerfeuer sorgt für Feuerwehreinsatz an der B62

(wS/red) Netphen 14.04.2025 | Am Montagabend kam es zu einem Feuerwehreinsatz an der B62 am Ortseingang von Netphen in Richtung Eschenbach. Gegen 19:30 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, nachdem Anwohner Rauchentwicklung unterhalb der Straße bemerkten.

Vor Ort stellte sich heraus, dass offenbar Unbekannte in einer Böschung direkt an der Netphe ein Lagerfeuer entfacht hatten. Neben verbranntem Holz fanden die Einsatzkräfte auch Reste von Styropor und einige Bretter – Materialien, die bei der Verbrennung nicht nur giftige Dämpfe freisetzen, sondern in der aktuellen Wetterlage auch ein erhebliches Brandrisiko darstellen.

Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen auf die umliegende Vegetation verhindern. Während der Löscharbeiten musste die B62 zeitweise einseitig gesperrt werden. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

WALDBRANDGEFAHR!

Dieser Einsatz zeigt in aller Deutlichkeit, wie gefährlich und unverantwortlich offenes Feuer in der aktuellen Wetterlage ist. Die anhaltende Trockenheit erhöht das Risiko für Wald- und Böschungsbrände erheblich. Schon ein kleiner Funke kann weitreichende Schäden verursachen.

Die Behörden appellieren eindringlich an die Bevölkerung: Kein offenes Feuer in Wäldern oder in deren Nähe! Auch vermeintlich kontrollierte Lagerfeuer können außer Kontrolle geraten – wie dieser Einsatz erneut bewiesen hat. Die Polizei bittet um Hinweise zu den möglichen Verursachern.

Wer in dieser Trockenperiode Feuer im Wald entzündet, handelt grob fahrlässig – und gefährdet nicht nur die Umwelt, sondern auch Menschenleben.

Fotos: Nico Eggers

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

💚 Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen?

👉 Dann klicken Sie bitte HIER!

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!