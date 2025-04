Verkehrsunfall in Siegen sorgt für lange Sperrung – Drei Personen verletzt

(wS/red) Siegen 14.04.2025 | In Siegens Innenstadt kam es am späten Freitagnachmittag (11.04.) zu einem Verkehrsunfall, der den Straßenverkehr über längere Zeit erheblich beeinträchtigte. Die Sandstraße musste in Fahrtrichtung Zentrum für etwa 2 Stunden komplett gesperrt werden.

Ersten Erkenntnissen zufolge war ein Mann mit seinem Mercedes-Cabrio stadteinwärts unterwegs, als er an der Kreuzung zur Heeserstraße das Rotlicht der Ampelanlage ignorierte. Der Wagen fuhr ungebremst in den Kreuzungsbereich ein und prallte dort heftig gegen einen Fiat 500, der gerade im Begriff war, nach links abzubiegen.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Kleinwagen quer über die Fahrbahn geschleudert. Sowohl der Fahrer des Fiats, ein 52-Jähriger, als auch der Unfallverursacher und dessen Beifahrerin erlitten Verletzungen und mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Neben mehreren Rettungswagen war auch ein Notarzt im Einsatz. Die Feuerwehr trennte zudem die Stromversorgung des beteiligten Elektrofahrzeugs, um mögliche Gefahren zu verhindern. Der Schaden an den Fahrzeugen und der Kreuzung beläuft sich nach ersten Einschätzungen auf über 30.000 Euro.

Der Unfall führte zu weitreichenden Verkehrsproblemen – nicht nur auf der Sandstraße selbst, sondern auch in den angrenzenden Nebenstraßen. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Ablauf des Geschehens aufgenommen.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

