Diebe bei Tat durch Zeugen gestört

(wS/ots) Erndtebrück 14.04.2025 | Unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag (13.04.2025) in Schameder versucht, drei Pedelecs zu entwenden.

Gegen 00:15 Uhr wurden die Diebe in der Straße „An der Lai“ dabei beobachtet, wie sie die Fahrräder in Richtung eines PKW schoben. Glücklicherweise war zur

gleichen Zeit eine Zeugin zu Fuß unterwegs. Sie sprach die Täter an und machte parallel einen weiteren Zeugen auf den Vorfall aufmerksam.

Die drei unbekannten Männer warfen die Pedelecs daraufhin weg und flüchteten mit einem BMW.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Hinweise zu möglichen weiteren Tatorten nimmt die Kripo unter der 02751/909-0 entgegen.