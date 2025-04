Spannendes Saisonfinale: TV „Hoffnung“ Littfeld e.V. von 1894 schafft Klassenerhalt in der Oberliga

(wS/tv) Kreuztal 14.04.2025 | Der TV „Hoffnung“ Littfeld e.V. von 1894 (TVL) hat Vereinsgeschichte geschrieben: Erstmals gelingt dem Team der Verbleib in der Badminton-Oberliga – und das auf dramatische Weise. Trotz einer knappen 3:5-Heimniederlage am letzten Spieltag sicherte sich der TVL den entscheidenden fünften Platz in der Abschlusstabelle der Saison 2024/2025.

Die Spannung war kaum zu überbieten: Während das eigene Spiel bereits beendet war, blickte man gebannt nach Düsseldorf, wo der direkte Konkurrent im Abstiegskampf gegen Leverkusen spielte. Erst eine halbe Stunde später erreichte das Team um Jule Marie Giebeler, Catharina und Tim Steger, Jens Haß, Ben Stähler, Eugen Wiesner, Patrick Steger und Wolfgang Grimstein die erlösende Nachricht: Auch Düsseldorf verlor mit 3:5 – der Klassenerhalt war perfekt!

Damit endet eine Saison voller Höhen und Tiefen mit einem Happy End. Nach einem verheißungsvollen Auftakt, unter anderem mit einem überraschenden Auswärtssieg beim TV Refrath, traf das Team am fünften Spieltag ein schwerer Rückschlag: Leistungsträger Ben Stähler zog sich einen Achillessehnenriss zu und fiel für den Rest der Saison aus. In dieser schwierigen Phase rückte Routinier Wolfgang Grimstein ins Team und übernahm ab Spieltag sechs zusammen mit Jens Haß das erste Herrendoppel.

Gerade in der Rückrunde überzeugte der TVL durch mannschaftliche Geschlossenheit und Willensstärke. Wichtige Meilensteine auf dem Weg zum Klassenerhalt waren der 5:3-Auswärtssieg in Düsseldorf sowie das hart erkämpfte 4:4 beim späteren Meister BC Wipperfeld – beide Spiele mit tatkräftiger Unterstützung aus den Teams 2 bis 4. Auch in heimischer Halle fand die Mannschaft zu alter Stärke zurück und feierte verdiente Siege gegen WMTV Solingen und BW Solingen.

Neben dem starken Teamgeist ragten auch individuelle Leistungen heraus. Tim Steger beendete die Saison als erfolgreichster Spieler der Liga: Mit nur drei Niederlagen bei 25 Siegen lieferte er eine überragende Bilanz ab. Auch die TVL-Damen überzeugten auf ganzer Linie – Catharina Steger und Jule Marie Giebeler belegten Platz 4 und 5 der Liga-Gesamtwertung und waren damit ebenfalls unter den Top-Spielerinnen der Saison.

Gemeinsam erreichte das Team sein großes Ziel – den Klassenerhalt – und blickt nun voller Vorfreude auf die kommende Saison. In Littfeld darf man sich also auch 2025/2026 wieder auf hochklassigen Badminton-Sport freuen.

Auf dem Bild zu sehen sind von links nach rechts: Jens Haß, Catharina Steger, Tim Steger, Ben Stähler, Eugen Wiesner, Patrick Steger, Jule Marie Giebeler. Es fehlt: Wolfgang Grimstein.