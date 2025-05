3 Behörden – 1 Ziel: Gemeinsamer Präventionseinsatz in Hagen, Siegen und dem Märkischen Kreis für mehr Sicherheit auf Motorradstrecken

(wS/ots) Siegen / Hagen / Märkischer Kreis 14.05.2025 | Am Sonntag, den 18. Mai 2025, führen die Polizei Hagen, die Polizei Siegen-Wittgenstein und die Polizei Märkischer Kreis einen groß angelegten Präventionseinsatz unter dem Motto „3 Behörden – 1 Ziel“ durch. Dabei stehen die Vermeidung von Motorradunfällen und die nachhaltige Stärkung der Verkehrssicherheit auf den beliebten Strecken der Region im Mittelpunkt.

Die Aktion findet zu Beginn der Haupt-Motorradsaison statt – einer Zeit, in der das Unfallrisiko erfahrungsgemäß steigt. Die drei beteiligten Behörden setzen dabei gezielt auf Dialog und Aufklärung. Polizeibeamtinnen und -beamte sind an bekannten Treffpunkten sowie an Streckenabschnitten im Einsatz, die häufig von Motorradfahrerinnen und -fahrern frequentiert werden. Viele dieser Strecken verlaufen durch mehrere Zuständigkeitsbereiche – ein Grund mehr, die Kräfte zu bündeln. An den Kontrollstellen erhalten die Fahrerinnen und Fahrer unter anderem technische Tipps zur Motorradsicherheit, Informationen zu Bremswegen und zur Schutzausrüstung. Stellenweise ist die Polizei mit starken Partnern wie der Verkehrswacht und der DEKRA im Einsatz.

Neben Präventionsmaßnahmen sind auch Verkehrskontrollen geplant. Begleitet werden die Aktionen am 18. Mai durch die Pressestellen der Behörden, die in den sozialen Netzwerken Nutzerinnen und Nutzer virtuell mitnehmen.

Die drei Polizeibehörden appellieren an alle Motorradfahrenden: Fahren Sie verantwortungsvoll, achten Sie auf sich und andere – und nutzen Sie die Gelegenheit, sich vor Ort zu informieren.

