Gurke, Salat und Co.: Kinder legen Hand an – Garten-Aktion in der Kita mit Familienzentrum „Kinder(t)räum

(wS/dia) Siegen 14.05.2025 | Zuhören, anschauen, einpflanzen: Mit der Aktion „Gemüsebeete für Kids“ war jetzt die Edeka-Stiftung in der Kita „Kinder(t)räume“ an der Siegener Hengsbachstraße zu Gast. In der Einrichtung des Diakonie Klinikums Jung-Stilling lernten die Mädchen und Jungen, welche Tierchen ihnen dabei helfen, dass Kohlrabi und Co. gut wachsen oder wie es gelingt, die Salatpflänzchen in die Höhe schießen zu lassen.

Ein Hochbeet mit Erde, Harken und Gießkannen sowie jede Menge Setzlinge hatte das Team der Stiftung im Gepäck, als es in der Kita ankam. Krämern, düngen und pflanzen mussten die Nachwuchs-Gärtner aber dann selbst. Und das ging ganz ohne Berührungsängste, weder vor der klebrigen Erde oder auch dem ein oder anderen Käfer oder Regenwurm, der sich schon im Beet verirrt hatte. Letztere sind übrigens äußerst nützlich, wie die Kinder lernten: Sie helfen dabei, den Boden zu lockern und sorgen so dafür, dass der Salat „an sein essen kommt“, wie das Stiftungs-Team informierte. Salat, Rote Beete, Kohlrabi und Gurken fanden ihren Platz im Beet. Diese zu pflegen ist nun Aufgabe der Kindergarten-Kinder. Zur Belohnung wird es dann lecker: Das Gemüse wird natürlich in der Einrichtung selbst verkostet.

Die Aktion ist Teil der Edeka-Initiative „Aus Liebe zum Nachwuchs“, die 2008 ins Leben gerufen wurde.

Dreckig machen erlaubt: Bei der Pflanzaktion der packten die Mädchen und Jungen kräftig mit an.