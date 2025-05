„Best-Practice“-Beispiele in Kreuztal: Delegation aus dem Saarland holte sich Inspiration für eigene städtebauliche Projekte in der Kindelsbergkommune

(wS/kr) Kreuztal 02.05.2025 | Die Kreuztaler Stadtverwaltung empfing kürzlich eine Delegation aus dem Saarland: Vertreter der Gemeinde Spiesen-Elversberg besuchten Einrichtungen in Kreuztal, um sich für eigene Vorhaben im Zuge der Stadtentwicklung Inspirationen einzuholen.

„Die Gemeinde Spiesen-Elversberg plant derzeit ein Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK), in dem eine Bibliothek als Dritter Ort und ein neues Jugendzentrum berücksichtigt werden sollen. Dazu sind wir im Moment auf der Suche nach Best-Practice-Beispielen.

Dabei ist mir sofort Kreuztal eingefallen“, erläutert Anna-Theresa Woll, stv. Hauptamtsleiterin der Gemeinde Spiesen-Elversberg, die Hintergründe des Besuchs. Sie hatte Kreuztal bereits vor zwei Jahren im Rahmen des Netzwerkstreffens „Familiengerechte Kommune“ kennen gelernt. Im Zuge des Besuchs wurde die Delegation aus dem Saarland, bestehend aus Bürgermeister Bernd Huf, Bauamtsleiter Michael Arend und stv. Bauamtsleiterin Lea Timmler sowie Frau Woll, durch die in 2020 fertiggestellte neue Jugendbegegnungsstätte JBS in Kreuztal Mitte sowie durch die Stadtbibliothek und das Stadtteilbüro und Mehrgenerationenhaus in der Fritz Erler-Siedlung geführt; alles gelungene Beispiele für erfolgreiche ISEK-Förderprojekte.

Kreuztals Stadtrat Patrick Zöller und Jan Gruß, Amtsleiter

Kinder/Jugend/Familie/Stadtteilmanagement, führten zusammen mit Mitarbeiterinnen der jeweiligen Einrichtungen gern durch die Räumlichkeiten und erläuterten den Entstehungsprozess. „Wir wissen aus eigener Erfahrung, wie wertvoll der interkommunaleAustausch und der Besuch von anderen Einrichtungen sein kann. Über das Interesse haben wir uns sehr gefreut und hoffen, dass die Kreuztaler Beispiele bei den weiteren Planungen in Spiesen-Elversberg weiterhelfen“, sagt Stadtrat Patrick Zöller. Die Gäste zogen im Anschluss ein sehr positives Fazit: „Die längere Anreise hat sich gelohnt: Die Kollegen waren genauso beeindruckt wie ich schon vor zwei Jahren“, resümiert Anna-Theresa Woll.

Gelungener Austausch: Eine Delegation aus dem saarländischen Spiesen-Elversberg holte sich Inspiration für städtebauliche Projekte in Kreuztal und besuchte in dem Zuge die JBS, das Stadtteilbüro & Mehrgenerationenhaus und wie hier zu sehen die Stadtbibliothek. V.l.: Frau Woll, Herr Arend, Frau Setzer (Stadtbibliothek Kreuztal), Herr Huf, Frau Timmler, Herr Gruß und Herr Zöller.