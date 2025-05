Flurbereinigungsverfahren B62 Hilchenbach – Teilnehmerversammlung wählt Vorstand

(wS/ba) Hilchenbach 02.05.2025 | Der Landesbetrieb Straßenbau NRW plant im Kreis Siegen-Wittgenstein den dreistreifigen Ausbau der Bundesstraße 62 von Hilchenbach-Lützel bis Erndtebrück-Grünewald sowie die Beseitigung des Bahnübergangs „Altenteich“.

Um den Ausbau der Bundesstraße 62 agarstrukturverträglich zu ermöglichen, wird ein Flurbereinigungsverfahren durchgeführt, das im Dezember 2024 eingeleitet wurde. Am 28. April hat in Lützel eine Teilnehmerversammlung mit der Wahl eines Vorstandes stattgefunden. In den Vorstand wählten die anwesenden Mitglieder der Teilnehmergemeinschaft als ordentliche Mitglieder Dirk Becker, Irmhild Neef und David Wörster, sowie als stellvertretende Mitglieder Klaudia Witte, Gerrit Baumgart und Frank Michael Schmidt. In der anschließenden ersten Vorstandssitzung wählte der Vorstand Irmhild Neef zur Vorsitzenden und David Wörster zum stellvertretenden Vorsitzenden.

An dem zirka 700 ha umfassenden Verfahren sind zirka 80 Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer beteiligt. Ziel der Flurbereinigung ist es, die entstehenden landeskulturellen Nachteile durch die Zerschneidung der Landschaft, der ländlichen Infrastruktur und der Eigentumsstruktur zu mildern. Dies wird mit der Neuordnung der Flächen und der Anpassung des vorhandenen Wegenetzes im Rahmen der Flurbereinigung erreicht.

Insbesondere der für die Straßenbaumaßnahme benötigte Flächenbedarf soll durch freihändigen Erwerb innerhalb der Flurbereinigung gedeckt werden. Die Belastung für den Einzelnen aufgrund des Landverlustes, der durch die Straßenplanung verursacht wird, kann so gemildert werden.

Die Teilnehmergemeinschaft wird von allen im Verfahren liegenden Grundstückseigentümerinnen und -eigentümern gebildet. Diese wählt einen Vorstand aus drei ordentlichen und drei stellvertretenden Vorstandsmitgliedern. Aus den Reihen der ordentlichen Vorstandsmitglieder wird der Vorsitzende und sein Stellvertreter gewählt. Der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft ist ein wichtiger Ansprechpartner zwischen Flurbereinigungsbehörde und Teilnehmenden. Er wird in die Arbeit der Flurbereinigungsbehörde aktiv mit einbezogen, insbesondere bei der Aufstellung der Wertermittlung.

v.l.n.r.: Klaudia Witte, Frank Michael Schmidt, Irmhild Neef, David Wörster, Dirk Becker, Gerrit Baumgart Foto: Lousia Wyneken, Bezirksregierung Arnsberg

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

💚 Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen?

👉 Dann klicken Sie bitte HIER!

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!