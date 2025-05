Klangvoller Frühlingstag: Musikverein Müsen begeistert beim Maifest

(wS/hgm) Hilchenbach 02.05.2025 | „Alles neu, macht der Mai“, heißt es in einem alten deutschen Volkslied.

Und im „Wonnemonat Mai“ scheint bekanntlich auch die Sonne.

Es ist schwer zu sagen, wie viele Menschen am gestrigen 1. Mai nach Müsen zum Gelände des Bürgerhauses kamen. Kann man dann auch in der direkten Umgebung schöne Wanderungen machen. Und besonders dann, wenn solche eine tolle Kapelle wie der Musikverein Müsen samt Jugendorchester für Stimmung und gute Laune sorgt. Das Dirigat über beide Formationen oblag Jana Setzer, die sich die Blasmusik voll auf ihre Fahnen geschrieben hat.

Es gab zahlreiche Märsche und Polkas zu hören, aber auch einige moderne, fetzige Kompositionen wurden vorgetragen. Auch die Kinder hatten ihren Spaß, und wer

zwischendurch etwas Ruhe suchte, war mit wenigen Schritten im Wald.

Ganz davon abgesehen, wie viel köstliche Leckereien zum Verzehr angeboten wurden. Koteletts, Grillwurst und natürlich auch reichlich Bier. Im Foyer des Bürgerhauses gab es selbstgebackenen Kuchen und reichlich Kaffee.

Auch in den anderen Siegerländer Ortschaften war so einiges los: Z. B. Dreis-Tiefenbach, Netphen, Deuz, Feuersbach z. T. mit ihren Heimatvereinen hatten sehr viel zu bieten. Und nicht zuletzt sind die Maifeste eine gute Gelegenheit, vielleicht länger nicht gesehene Freunde und Bekannte zu treffen, um einen Plausch zu halten und sich über schöne Dinge auszutauschen.

Fotos & Bericht: Hans-Gerhard Maiwald

