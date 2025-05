Enttäuschte Eltern starten Petition: Rettet unseren Evangelischen Kindergarten Mühlbergsiedlung in Kreuztal-Buschhütten

(wS/red) Kreuztal 17.05.2025 | Die geplante Schließung des Evangelischen Kindergartens Mühlbergsiedlung zum 31. Juli 2025 sorgt weiterhin für Unruhe in Kreuztal-Buschhütten. In einem offenen Brief wandten sich die Eltern mit gezielten Fragen zur Entscheidung an 44 zuständige Stellen – darunter Behörden, politische Vertreter und Träger. Doch das Echo auf den sieben Seiten umfassenden Brief fällt enttäuschend aus: Lediglich zwei Rückmeldungen gingen ein.

Während der Kirchenkreis als verantwortlicher Träger in seiner Antwort nicht auf die konkreten Fragen einging, signalisierte das Jugendamt zumindest Gesprächsbereitschaft. Ein Terminvorschlag für die kommende Woche wurde übermittelt – eine Rückmeldung dazu steht noch aus. 42 Stellen hingegen reagierten bisher gar nicht. Viele der drängenden Fragen bleiben unbeantwortet.

„Wir empfinden dieses Schweigen angesichts der Tragweite der Entscheidung als äußerst enttäuschend“, heißt es von Seiten der Elterninitiative. Denn betroffen seien nicht nur Kinder und Familien, sondern der gesamte Stadtteil.

Um den Druck zu erhöhen und Aufmerksamkeit zu schaffen, haben die Eltern nun eine Online-Petition gestartet. Unter openpetition.de werden Stimmen für den Erhalt der Kita gesammelt. Die Übergabe der Unterschriften ist für Ende Mai 2025 geplant – das ursprünglich gesetzte Datum im November wurde aus strategischen Gründen vorgezogen.

In der Petition fordern die Eltern den Evangelischen Kirchenkreis Siegen-Wittgenstein auf, die Schließung zurückzunehmen. Zudem verlangen sie Transparenz über die Entscheidungsgründe, die ernsthafte Prüfung von Alternativen wie einen Trägerwechsel sowie die Einbindung von Eltern, Mitarbeitenden und der Stadt Kreuztal in den weiteren Prozess.

Der Kindergarten sei ein vertrauter Ort für Kinder, Eltern und Erzieherinnen, heißt es in der Begründung. Eine Schließung reiße eine große Lücke in die Betreuungslandschaft und stelle viele Familien vor neue Herausforderungen – insbesondere angesichts der ohnehin angespannten Lage bei Kita-Plätzen.

Die Eltern bitten um Unterstützung – durch Berichterstattung, das Teilen der Petition oder Hinweise auf Webseiten. Denn für sie geht es nicht nur um den Erhalt einer Einrichtung, sondern um Mitbestimmung, Verlässlichkeit und Gerechtigkeit.

Zur Petition