Jahresdienstbesprechung der Feuerwehr Wenden

(wS/ots) Wenden 17.05.2025 | Um 18.10 Uhr eröffnet Joachim Hochstein, Wehrführer der Feuerwehr Wenden, die dritte gemeinsame Jahresdienstbesprechung. Er begrüßt alle anwesenden Kameradinnen und Kameraden sowie die Vertreter aus Politik und Verwaltung, Bürgermeister Bernd Clemens und Kreisbrandmeister Christoph Lütticke. Anschließend geht er auf die Mitgliederzahlen der Feuerwehr ein. Zum Ende des vergangenen Jahres zählte die Feuerwehr insgesamt 423 Mitglieder, die sich auf die Einsatzabteilung (177), die Jugendfeuerwehr (60), die Kinderfeuerwehr (65), die Ehrenabteilung (42), die Unterstützungsabteilung (27) und den Musikzug (54) verteilen. Mit einem kurzen Rückblick auf das Jahr 2024 geht dieses in das Jahr der wichtigen Gründungen ein. Neben dem Förderverein der Feuerwehr Wenden konnten eine Drohneneinheit sowie eine Versorgungseinheit gegründet werden. Weiterhin investierte die Gemeinde in wichtige Technik und Ausrüstung. Neben einer neuen Drehleiter, einem Großtanklöschfahrzeug und einem Hilfeleistungslöschgruppenfahr zeug konnte auch eine Netzersatzanlage auf Anhängerbasis beschafft werden.

Der stellvertretende Wehrführer Jens Winnersbach gab einen Überblick über die abgearbeiteten Einsätze des vergangenen Jahres. Insgesamt rückte die Feuerwehr Wenden zu 222 Einsätzen aus. 130 davon waren technische Hilfeleistungen. Mit 69 Einsätzen schlugen Brandeinsätze in der Statistik zu Buche. Hinzu kamen 23 sonstige Einsatzanlässe. Neben einem kritischen Wohnungsbrand in Ottfingen wurde auch die unwetterbedingte Einsatzlage vom 06. Mai 2024 abgearbeitet. Neben der nach wie vor hohen Anzahl von Mineralölunfällen auf den Straßen hält auch die automatische Alarmierung über E-Call immer mehr Einzug. So mussten die Feuerwehren im vergangenen Jahr zu acht E-Call-Einsätzen ausrücken, die als qualifizierte Notrufe gewertet wurden. Diese stellten sich jedoch alle als Fehlalarme heraus. „Dieses Spektrum erhöht die Gesamtbelastung der ehrenamtlichen Einsatzkräfte und birgt jedes Mal Risiken, mit denen die Feuerwehren umgehen müssen.

Im Bereich der Aus- und Fortbildung erläuterte der stellvertretende Leiter der Feuerwehr Kevin Frohnenberg, dass die Grundlehrgänge zukünftig interkommunal mit den Feuerwehren Drolshagen und Olpe durchgeführt werden. Dies hat viele Vorteile für die einzelnen Kommunen. Nicht zuletzt ist es nun möglich, jedes Jahr einen neuen Grundlehrgang zu beginnen und so die Wartezeiten für die wichtige Grundausbildung zu verkürzen. „Rückblickend auf das Jahr 2024 lässt sich erneut feststellen, dass die Lehrgänge gemessen an den Teilnehmerzahlen wieder auf einem Rekordniveau liegen“, so Frohnenberg.

Neuaufnahmen in die Feuerwehr:

Insgesamt konnten zwölf Mädchen und Jungen in die Kinderfeuerwehr der Gemeinde Wenden aufgenommen werden. Neben zehn Neuaufnahmen in die Jugendfeuerwehr konnten acht Jugendliche aus der Kinderfeuerwehr in die Jugendfeuerwehr übernommen werden. Neun Frauen und Männer, die als Quereinsteiger den Weg zur Feuerwehr gefunden haben, sowie fünf Nachwuchskräfte aus der Jugendfeuerwehr verstärken ab sofort die Einsatzabteilung. Auch die Unterstützungsabteilung der Feuerwehr Wenden hat Zuwachs bekommen. So konnten acht Frauen und Männer aufgenommen sowie zwei Kameraden aus der Einsatzabteilung übernommen werden.

Beförderungen:

Auch an diesem Abend standen wieder zahlreiche Beförderungen auf der Tagesordnung. So konnte Wehrleiter Hochstein zum Feuerwehrmann-Anwärter

befördern: Lars Clemens, Marvin Jung, Leon Keßler, Oliver Mielke, Elias Schade, Michael Sommer und Florian Zwanzig.

Zur Feuerwehrfrau/-mann wurden befördert: Heike Arns, Alexandra Beck, Luisa Benkel, Tanja Benke, Mareike Fabia Dornseifer, Anke Häner, Andrea Hochstein, Felix Jähne, Karin Klein, Paul Knott, Linda Koch und Jan Schumacher. Die Beförderung zum Oberfeuerwehrmann erhielten Peter Avenarius, Stefan Avenarius, Louis Hacke, Tobias Häner, Marcel Heide, Fabian Sossinka, Klaus-Volker von Jagow, Jin Chen, Felix Host, Peter Koch, Nico Kinkel, Noah Noah Rüsche, Chris-Oliver Schneider und Niklas Viedenz. Zum Hauptfeuerwehrmann wurden ernannt: Nicolas Arens und Sebastian Fleischer. Florian Burghaus, Robin Burghaus, Christina-Barbara Halbe und Oliver Schelk wurden nach bestandenem Truppführerlehrgang zum Unterbrandmeister befördert. Hochstein konnte an diesem Abend auch Mitglieder des Musikzuges befördern. David Bröcher wurde zum Feuerwehrmusiker, Claudia Pischel und Marco Scherer zu Hauptfeuerwehrmusikern und Michael Arens zum Feuerwehruntermusikermeister befördert.

Nach erfolgreichem Abschluss des Gruppenführerlehrgangs am Institut der Feuerwehr wurden an diesem Abend Sebastian Trapp, Marek Juszcyk, Marco Wurm und Jan-Kevin Haase zu Brandmeistern befördert. Fabienne Arns und Michael Messinger wurden nach zwei Jahren zu Oberbrandmeistern ernannt. Thomas Kreutzer wurde nach fünf Jahren im Dienstgrad Oberbrandmeister zum Hauptbrandmeister befördert. Nach Absolvierung des Zugführerlehrgangs am Institut der Feuerwehr wurden Stefan Kahler und Mario Wurm zu Brandinspektoren befördert. Eine der höchsten Laufbahnbeförderungen in der Freiwilligen Feuerwehr konnte Hochstein den Kameraden Michael Messinger und Marcus Lange aussprechen, die er an diesem Abend zu Brandoberinspektoren beförderte.

Ehrungen des Landes Nordrhein-Westfalens und des Verbandes der Feuerwehren NRW

Für die 25-jährige aktive Mitgliedschaft in der Feuerwehr ehrte Bürgermeister Bernd Clemens an diesem Abend: Peter Arenz, Bernd Avenarius, Andreas Kühn, Michael Messinger und Stefan Wegner. Für die 35-jährige aktive Mitgliedschaft wurden Thomas Kreutzer, Christian Arens Christoph Dornseifer, Markus Linke und Joachim Hochstein geehrt. Eine besondere Ehrung wurde an diesem Abend dem

Ehrengemeindebrandinspektor Wolfgang Solbach zuteil. Unter stehender Ovationen und minutenlangem Applaus wurde der ehemalige Wehrführer für 50 Jahre aktiven Dienst geehrt.

Für die langjährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr wurden für 50 Jahre Jürgen Beutler und Detlef Brand, für 60 Jahre Alfons Stahl und Heinz Wacker und für 70 Jahre Albert Kinkel geehrt durch den Verband der Feuerwehren NRW geehrt.

Ernennung von Funktionsträgern:

Das Jahr der Gründungen der verschiedenen Einheiten bringt auch immer die Ernennung von Funktionsträgern mit sich. So konnte Wehrführer Joachim Hochstein für die Versorgungseinheit Andrea Hochstein, Heike Arns und Anke Häner mit der Einheitsführung beauftragen. Für die Drohnengruppe übernehmen Thomas Messinger, Maik Halbe und Alexander Schrage die Führung. Die Gruppe Einfache Rettung aus Höhen und Tiefen wird von Thomas Schwarz, Michael Wagener und Fabian Ledwig geführt. Neben Florian Zwanzig als Kinderfeuerwehrwart konnte auch Jin Chen zum Jugendfeuerwehrwart der Einheit Hillmicke ernannt werden. Florian Burghaus unterstützt ab sofort die Einheitsführung in Hillmicke. Christian Koch konnte zum Vertrauensperson der Einheit Hünsborn ernannt werden.

Mit der Ernennung von Michael Sommer zum Fachberater Forst wird die Feuerwehr Wenden fachlich deutlich verstärkt. Insbesondere im Hinblick auf die zunehmenden Wald- und Vegetationsbrände. Joachim Hochstein schloss die Jahresdienstbesprechung 2025 mit den Worten: „Am Ende möchte ich innehalten und ganz bewusst DANKE sagen, für ein Jahr voller Engagement, Verantwortung und Zusammenarbeit“. „Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr“

Fotos: Feuerwehr Wenden

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

💚 Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen?

👉 Dann klicken Sie bitte HIER!

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!