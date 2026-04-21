Schwarze Schafe laden zum „Fußball für jedermann“ ein

(wS/ss) Wilnsdorf 21.04.2026 | Zum Trainingsauftakt der „Schwarzen Schafe Dielfen“ herrschte beste Stimmung im Oberdielfer Waldstadion.

Bei angenehmen Temperaturen und auf bestens gepflegtem Naturrasen fanden sich zahlreiche Spieler ein, um gemeinsam in die neue Saison zu starten – und vor allem, um ein klares Zeichen zu setzen: Neue Mitspieler sind jederzeit herzlich willkommen.

Die Alte-Herren-Mannschaft setzt bewusst auf Offenheit und Gemeinschaft. Ob 16 oder 86 Jahre – bei den „Schwarzen Schafen“ zählt nicht die Leistung, sondern der Spaß an der Bewegung. „Bei uns darf auch mal etwas schiefgehen“, heißt es aus den Reihen der Mannschaft. Leistungsdruck oder feste Verpflichtungen sucht man hier vergeblich. Jeder kommt zum Training, so wie es Zeit und Lust zulassen.

Ein besonderes Highlight ist der Trainingsort selbst: Mitten in den Oberdielfer Wäldern gelegen, bietet das Waldstadion ideale Bedingungen für entspanntes Fußballspielen. Der gepflegte Naturrasen lädt zum Kombinieren ein und sorgt für echtes Fußballgefühl in lockerer Atmosphäre.

Doch nicht nur auf dem Platz wird Gemeinschaft großgeschrieben. Nach dem Training gehört das gesellige Beisammensein fest dazu. Bei Wurst vom Grill, kühlen Getränken und guten Gesprächen klingt jeder Trainingsabend in geselliger Runde aus.

Die „Schwarzen Schafe Dielfen“ hoffen nun, dass sich noch viele Fußballbegeisterte angesprochen fühlen und den Weg zum Training finden. Wer Lust auf Bewegung, Gemeinschaft und eine gute Portion Spaß hat, ist herzlich eingeladen, einfach vorbeizuschauen. Trainiert wird immer donnerstags um 18 Uhr in Oberdielfen.

Foto: Schwarze Schafe Dielfen







