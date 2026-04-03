3.000 Euro für den ASB-Wünschewagen: SIEGENIA Kids spenden Weihnachtsmarkt-Erlös

(wS/sig) Wilnsdorf 21.04.2026 | Der CJD-Kindergarten SIEGENIA Kids macht sich für schwerstkranke Menschen stark: Mit einer Spende in Höhe von 3.000 Euro unterstützt die Einrichtung den ASB Wünschewagen und trägt so dazu bei, Menschen in ihrer letzten Lebensphase einen Herzenswunsch zu erfüllen. Die Initiative ermöglicht Schwerstkranken am Ende ihres Lebens, noch einmal gut umsorgt an ihren Lieblingsort zu gelangen. Der Spendenbetrag geht auf den Erlös des traditionellen Weihnachtsmarkts der KiTa zurück und wurde durch Wieland Frank, Geschäftsführender Gesellschafter von SIEGENIA, großzügig aufgerundet.



Handgefertigte Bastelarbeiten der SIEGENIA Kids

Für den Weihnachtsmarkt hatten die Kinder der KiTa im Laufe des Jahres in ihrer Kreativwerkstatt zahlreiche Bastelarbeiten und kleine Werkstücke gestaltet. Unter der Anleitung der Fachkräfte Rabea Humpert und Gelfa Süß entstanden dabei kreative Werke. Sabrina Stein, Leitung Betriebskindertagesstätte SIEGENIA Kids, schildert: „Ziel war es, die Kinder in einer altersgerechten Weise schon frühzeitig an die Übernahme von sozialer Verantwortung heranzuführen. Für uns war es sehr berührend zu sehen, mit wie viel Engagement und Freude sie einen wesentlichen Beitrag zu diesem Projekt erbracht haben.“

Den Weihnachtsmarkt nutzten Ende 2025 Angehörige, Freunde und Interessierte aus dem Umfeld der KiTa, um einen vorweihnachtlichen Nachmittag miteinander zu verbringen un zahlreiche Werkstücke zu erstehen. Über die große Nachfrage freuten sich die SIEGENIA Kids:

Rund 1.500 Euro konnten sie auf diese Weise einnehmen. Doppelten Grund zur Freude gab ihnen SIEGENIA-Inhaber Wieland Frank, der den Betrag auf insgesamt 3.000 Euro erhöhte Vertreter des ASB Wünschewagens nahmen die Spende kürzlich im Rahmen einer feierlichen Übergabe entgegen. Sabrina Stein ist stolz auf den Erfolg des Weihnachtsmarkts: „Der Spendenbetrag steht für das gemeinschaftliche Engagement der KiTa, ihrer Familien und dem Unternehmen SIEGENIA. Mit vereinter Kraft haben wir uns dafür eingesetzt, dass Menschen, die aus eigener Kraft nicht mehr dazu in der Lage sind, ein letztes Mal einen für sie emotional bedeutsamen Ort aufsuchen können.“

Große Freude beim ASB Wünschewagen: Der CJD-Kindergarten SIEGENIA Kids spendet den Erlös seines Weihnachtsmarkts, um Schwerstkranken in ihrer letzten Lebensphase einen Herzenswunsch zu erfüllen.

Mit der Spende in Höhe von 3.000 Euro tragen die SIEGENIA Kids dazu bei, dass auch schwerstkranke Kinder am Ende ihres Lebens noch einmal gut umsorgt an ihren Lieblingsort gelangen.







