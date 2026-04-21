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SPD Netphen zog Bilanz und setzte Themen für die zukünftige Arbeit in den Gremien

21. April 20266
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(wS/spd) Netphen 21.04.2026 | Im Rahmen einer Klausurtagung trafen sich die Vorstandsmitglieder, Kandidatinnen und Kandidaten der SPD Netphen im Hotel Fünf10 in Deuz. Sie analysierten die Ergebnisse der Kommunalwahl und zogen Bilanz. „Dabei geht es nicht um Bewertung“, erklärte der Fraktionsvorsitzende Lothar Kämpfer. „Das Engagement aller Kandidatinnen und Kandidaten hat zum Erfolg beigetragen.“ Man war sich in der Runde einig, dass nun Taten folgen müssten, das Abarbeiten der im Wahlkampf angesprochenen Themen und Aufgaben müsse angegangen werden. Fraktion und Partei sollen hierbei zusammenarbeiten und für die Bürgerinnen und Bürger sichtbar mit Themen in Verbindung gebracht werden. Dabei ständen Verbesserungen für Jugendtreffs, Schulen und Kindergärten ebenso i Fokus wie die Entwicklung der örtlichen Firmen als Arbeitgeber, drohende Schließungen und Entlassungen sowie die medizinische Versorgung von Bürgerinnen und Bürgern, alles Themen, die im ureigenen Interesse der Sozialdemokratie stehen. „Mit Anträgen an Rat und Ausschüsse werden wir unsere Vorstellungen von sozialdemokratischer Politik sichtbar machen“, so das Fazit der Beratungen.


Im Hotel Fünf10 in Deuz berieten die Mitglieder der SPD Netphen über ihre zukünftige politische Arbeit. Foto: SPD

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