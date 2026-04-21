Triathlon Trainingscamp in der Toskana – intensive Woche unter besten Bedingungen

(wS/tt) Siegen 21.04.2026 | Das TriTeam Siegerland absolvierte gemeinsam mit dem SuS Stadtlohn und dem TriTeam Hagen ein erfolgreiches Triathlontrainingslager in der Toskana. Bei hervorragendem Bedingungen konnten zahlreiche Einheiten im Schwimmen, Radfahren und Laufen durchgeführt werden.
Das Trainingspensum war beachtlich: Täglich standen rund 6–7 Stunden Training auf dem Plan, darunter 5–6 Kilometer Schwimmen pro Tag. Auf dem Rad wurden insgesamt etwa 600 Kilometer zurückgelegt, ergänzt durch 60–70 Laufkilometer. Zusätzlich wurden regelmäßig Athletik-, Kraft- und Stabilisationseinheiten integriert.
Neben den sportlichen Inhalten stand auch der Teamgedanke im Mittelpunkt. Die vereinsübergreifende Zusammenarbeit funktionierte hervorragend und sorgte für eine durchweg positive Atmosphäre innerhalb der Gruppe.
Das Trainingslager stellte damit eine optimale Vorbereitung auf die kommende Wettkampfsaison dar.
Der erste Wettkampf mit dem NRW Nachwuchsteam steht für Mattis Junker und Lilo Oberin bereits am 25.04. im DeutschlandCup in Halle an der Saale an.
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